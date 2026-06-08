Tempestade ameaça jogo de abertura da Copa do Mundo no México

A contagem regressiva para o início da Copa do Mundo de 2026 passou a ser acompanhada por uma preocupação fora das quatro linhas. O jogo de abertura, entre México e África do Sul, marcado para o dia 11 de junho, pode ser impactado por condições climáticas adversas na Cidade do México.



De acordo com o jornal português A Bola, autoridades meteorológicas mexicanas emitiram um alerta laranja para a capital, indicando a possibilidade de chuvas fortes e tempestades na data da partida. Nos últimos dias, a região já registrou episódios de alagamentos causados por precipitações intensas, o que aumentou a atenção da organização do torneio.

Veja:

Autoridades meteorológicas emitiram alerta laranja na Cidade do México e há risco de chuvas intensas e tempestades no dia do jogo de abertura da Copa do Mundo. - Foto: Reprodução

O cenário climático também pode interferir na cerimônia de abertura do Mundial. O evento contará com apresentação da cantora Shakira, que divide a autoria da música oficial da competição com o artista Burna Boy.





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A programação prevê que o espetáculo ocorra pouco antes do início da partida, marcada para as 13h no horário local. Até o momento, não há qualquer confirmação de alterações no cronograma por parte dos organizadores.



As tempestades são comuns neste período do ano em diversas regiões da América do Norte, especialmente no México e em áreas dos Estados Unidos. Por esse motivo, a Fifa já adota protocolos específicos para situações de raios, tempestades severas e condições meteorológicas extremas.



A preocupação não é apenas preventiva. No último fim de semana, uma partida entre Arábia Saudita e Porto Rico precisou ser interrompida por cerca de duas horas devido ao mau tempo.