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Brasil x Marrocos: onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem
Os dois se enfrentam neste sábado, 13, às 19h, pela primeira rodada da Copa do Mundo
A Copa do Mundo está começando, e a hora do Brasil está finalmente chegando - neste sábado, 13, às 19h, a Canarinha entra em campo pela primeira vez no Mundial de 2026, no estádio de Nova York/Nova Jersey, nos Estados Unidos, encarando o Marrocos pela primeira fase do Grupo C, que divide com Haiti e Escócia.
Os dois já se encontraram algumas vezes, tendo o ciclo atual de Copa da Seleção Brasileira começado justamente contra o Marrocos, em 25 de março de 2023, quando o Brasil perdeu por 2 a 1.
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Agora, no entanto, as seleções se encontram com uma força e uma motivação adicionais. De um lado, o Brasil chega com a força do novo treinador, Carlo Ancelotti, e o início da busca pelo hexa, enquanto Marrocos é liderado por sua principal estrela, Achraf Hakimi, impulsionado pelo recém-conquistado bicampeonato da Champions League com o Paris Saint-Germain.
O histórico recente de ambas as seleções é excelente. Enquanto o Brasil venceu as duas partidas de amistosos pré-Copa contra Croácia e Egito, o Marrocos chegou a 29 jogos sem perder nos amistosos contra Madagascar e Noruega, prometendo difíceis quebras de jejum de ambos os lados.
Onde assistir
A partida será transmitida na televisão aberta pela Globo e pelo SBT, no YouTube pela Cazé TV e no pay-per-view pelo Globoplay e Disney+.
Prováveis escalações
Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Vini Jr, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Raphinha. Técnico: Carlo Ancelotti.
Marrocos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Chadi Riad e Noussair Mazraoui; Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi e Ismael Saibari; Brahim Díaz, Ayoub El Kaabi e Soufiane Rahimi. Técnico: Mohamed Ouahbi.
Desfalques
Brasil: Neymar já se apresentou com uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha, desfalcando o Brasil nos amistosos preparatórios (contra Panamá e Egito), realizando tratamento intensivo na Granja Comary e ficando de fora da estreia na Copa.
Marrocos: Abde Ezzalzouli, atacante do Real Betis, sofreu uma entorse no ligamento lateral do joelho direito após uma trombada acidental com o próprio companheiro de equipe Chadi Riad. Os exames iniciais apontam um tempo estimado de recuperação de três a quatro semanas, e embora corra sério risco de ser cortado caso a gravidade se confirme, ele foi mantido na delegação enquanto a comissão esgota os prazos para avaliar se ele terá condições de atuar no decorrer do torneio.
Noussair Mazraoui, lateral-esquerdo do Manchester United, sofreu uma luxação no ombro logo no início do mesmo amistoso. Diferente de Ezzalzouli, a expectativa interna é um pouco mais otimista para que ele retome os treinos rapidamente, mas ele cumpre cronograma de fisioterapia e segue sob os cuidados dos médicos, sendo dúvida para as primeiras sessões de treino com bola.
Arbitragem
- Árbitro: Slavko Vincic
- Assistente 1: Tomaz Klancnik
- Assistente 2: Andraz Kovacic
- Quarto árbitro: Sandro Schaerer