Raphinha abre o jogo sobre render menos na Seleção do que no Barcelona

O mundo do futebol se acostumou a ver jogadores brasileiros brilhando na Europa, mas o questionamento mais frequente feito nos últimos anos é baseado nas atuações desses atletas na Seleção: por que eles não conseguem jogar com a Amarelinha tão bem quanto nos seus clubes?

Um dos alvos dessa estatística é o atacante Raphinha, que admitiu não conseguir desempenhar pela Canarinha da mesma forma que no Barcelona. Se preparando para a estreia na Copa do Mundo contra Marrocos, o jogador concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira, 10.

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Eu já consegui entregar muito pela Seleção sim. Obviamente que não podemos ser hipócritas e falar que foi igual ao clube. Mas, dentro do que passamos neste ciclo, pude entregar sim um bom futebol

"Mas somos muito conscientes de que seleção brasileira é feita de resultados e somos cobrados. E se somos cobrados de fazer o que fazemos no clube, é porque temos condições de fazer na Seleção também. Não tenho problema com isso. Posso melhorar. E não só eu, mas vários jogadores, temos essa consciência de que podemos chegar mais próximo do que fazemos nos clubes", disse o atleta da Seleção Brasileira.

Um dos melhores jogadores do mundo na temporada passada, terminando na 5ª colocação, Raphinha é destaque do Barcelona. Ele fez 21 gols e sete assistências em 33 jogos nesta temporada com o clube catalão.

Questionado sobre o quanto ainda tem a melhorar com a camisa da Seleção, o atacante afirmou ter "uma autocrítica muito alta" e revelou que o técnico Carlo Ancelotti está "contente" com o seu desempenho nos jogos recentes.

"Obviamente que vestir a camisa da Seleção nós queremos sempre. Sofri com algumas lesões na temporada. Pela Seleção perdi metade dos jogos. Eu, particularmente, fico muito mal de não estar presente. Mas sempre que estou, dou o meu melhor para a Seleção e vou fazer isso até onde meu corpo permitir", disse o jogador.

"Por ter uma autocrítica muito alta, eu me cobro muito mais do que o Mister. Tento me provar mais que eu sou capaz do que eu deveria provar pro Mister. Ele está contente com o que venho entregando nos treinos e nos jogos, mas sei que posso fazer muito mais e estou buscando isso", completou.