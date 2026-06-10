Copa além da Copa: os pontos de troca de figurinhas em Salvador

Época de Copa do Mundo é, para muitos pais e mães, um descanso em saber que os filhos passarão os dias entretidos com os jogos. Para outros, uma angústia em saber que a vontade será de ficar mais de um mês em frente à televisão. Para os pequenos, no entanto, existe uma "brincadeira" que une o melhor dos dois mundos.

No quarto de Bernardo e de tantas outras crianças de dez anos como ele, ficam pilhas, pastinhas organizadoras ou até mesmo caixinhas decoradas com o nome para guardar o tesouro mais precioso em época de Copa - as figurinhas.

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"Eu gosto porque é uma coisa pra sair da tela um pouquinho. E eu gosto também de trocar. Eu gosto de abrir pacotinho e é bem legal", conta ele.

A frase resume parte do que a movimentação em torno dos álbuns representa em 2026. Em meio à contagem regressiva para a Copa do Mundo, a troca de figurinhas segue como uma prática atemporal, que une famílias, desconhecidos e gerações em uma só missão.

Exige conversa, espera, negociação, organização e encontro. No caso de Bernardo, envolve a escola, os amigos, o shopping, a mãe, o irmão e uma rotina familiar que começou muito antes de ele nascer.

A mãe dele, Laíz de Monteê, trata o troca-troca como uma tradição da casa, tendo se tornado um hábito que veio da infância dela, atravessou gerações e acabou incorporado à formação dos filhos.

"Essa questão do troca-troca, para mim, é algo muito especial, que vem da minha infância e virou tradição da família. Lá em casa, a gente costuma brincar que a gente tem as tradições familiares e essa, definitivamente, é uma delas", disse.

Bernardo - Foto: Marina Branco I Ag. A TARDE

Antes mesmo de nascer

Laíz tem dois filhos, um de 18 anos e Bernardo, de 10. A diferença de idade entre eles, que poderia afastar interesses, acaba desaparecendo quando o assunto é álbum da Copa. Na hora de trocar, a família se organiza como grupo, e cada um assume uma parte da tarefa: um confere uma pilha de repetidas, outro observa as figurinhas que faltam, alguém cola, alguém marca no papel.

"Isso é muito legal, porque a gente vai em bando, realmente, trocar, e aí vira uma linha de produção. Enquanto um está olhando o bolo de uma pessoa, outro olha o bolo de outra, um vai colando, o outro vai ticando", contou Laíz.

"É um encontro geracional, é um momento de interação entre pais e filhos e é um momento muito didático. É um momento onde a gente ensina os filhos a esperar, a abrir, a colar, a aguardar, a trocar, a negociar", completou.

Bernardo e Laíz de Monteê - Foto: Marina Branco I Ag. A TARDE

A relação de Laíz com os álbuns é tão forte que, na Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil, ela já pensava no filho que ainda poderia ter. Bernardo não havia nascido, mas ela fez um álbum também para ele.

"Na Copa do Mundo do Brasil, o meu mais novo nem tinha nascido ainda e eu já fiz um álbum pensando no filho que eu poderia ter. Fiz um para cada um", lembrou.

Desde então, os álbuns passaram a ocupar um lugar de memória dentro da família. "Eles revisitam. Isso é legal, porque ali é um gatilho de memória, uma construção da nossa história. Com certeza eles vão lembrar de algum momento engraçado que a gente viveu, alguma coisa que a gente passou", disse.

Figurinhas fora de casa

As figurinhas conectam famílias, mas fazem ainda muito mais que isso. Em diversos espaços públicos de troca, crianças e adultos chegam com listas, caixas, pacotes e bolos de repetidas. Crianças procuram jogadores favoritos, adultos reencontram hábitos da própria infância e esconhecidos se aproximam para encontrar o que falta em seus álbuns.

É nesse contexto que a Arena Coca-Cola foi montada no Shopping Bela Vista, em Salvador. O espaço funciona de 4 a 30 de junho, no piso L2 Norte, em frente à loja Avatim, como ponto gratuito de convivência para torcedores, famílias e colecionadores durante a preparação para a Copa do Mundo de 2026.

Totó da Arena de Trocas Coca-Cola - Foto: Divulgação I Coca-Cola I Bela Vista

A estrutura reúne mesas de piquenique, puffs e áreas pensadas para troca de figurinhas, além de totó, chute a gol e espaços para fotos, criando um espaço que não só estimula as trocas, como também as brincadeiras.

Foto: Marina Branco I Ag. A TARDE

A ativação é realizada pela Solar Coca-Cola, em parceria com a Coca-Cola, e acompanha o movimento gerado pelo álbum da Copa. As embalagens de Coca-Cola de 600 ml e 2,5 litros também fazem parte da dinâmica de coleção, com figurinhas ligadas ao álbum da Panini, e estarão à venda no local para quem ainda precisa de alguma para completar.

Para Willy Bezerra, diretor regional da Solar Coca-Cola, a escolha por Salvador tem relação com a energia da cidade e com a forma como a Copa mobiliza diferentes gerações.

Arena de Trocas Coca-Cola - Foto: Divulgação I Coca-Cola I Bela Vista

"Salvador é uma capital que exala energia, e energia une justamente Coca-Cola e Copa do Mundo, então não tinha outro canto melhor para a gente colocar esse espaço maravilhoso", afirmou.

"Ele foi escolhido pela energia que a cidade traz, pelo carinho que tem com a gente, com a Coca-Cola. Não tinha outro momento para fazer, não tinha outro canto para colocar", comentou.

Willy Bezerra - Foto: Marina Branco I Ag. A TARDE

Salvador tem ponto único no Norte e Nordeste

A Arena Coca-Cola no Shopping Bela Vista é, inclusive, o único espaço do tipo nas regiões Norte e Nordeste. Para o shopping, a escolha reforça uma tentativa de se consolidar como local de eventos voltados à família, ao esporte e à convivência.

Vestiário da Arena de Trocas Coca-Cola - Foto: Divulgação I Coca-Cola I Bela Vista

A gerente de marketing do Shopping Bela Vista, Juliana Brandão, afirma que a presença da estrutura amplia a função do shopping como ponto de encontro e, claro, já pensa em ser continuada.

"Vai ficar até o final do mês de junho, mas já estou conversando com a Coca-Cola para a gente estender até o final de julho, com todas essas ativações gratuitas para o público", explicou.

Juliana Brandão - Foto: Marina Branco I Ag. A TARDE

Mais que completar o álbum

Ainda a Copa do Mundo seja o pano de fundo, esses espaços possibilitam uma convivência que, muitas vezes, não acontece com a mesma naturalidade em outros ambientes.

Laíz percebe isso não apenas na própria família, mas em outras histórias que encontra durante os encontros de troca. Há famílias inteiras que chegam juntas, sentam no chão quando não há lugar, dividem lanche, conferem listas e negociam repetidas.

Foto: Divulgação I Coca-Cola I Bela Vista

"Esses espaços são muito bacanas porque são espaços de interação social. Você conhece outras histórias, outras famílias. Às vezes vai a família inteira. Lá no meu caso, vamos os quatro", contou.

Em ano de Copa do Mundo, o álbum volta a funcionar como elo entre gerações. E, em arenas de troca, a sensação de viver a Copa pode ser sentida mais de pertinho, conhecendo os craques a fundo, decorando as bandeiras e, acima de tudo, conhecendo novas pessoas.