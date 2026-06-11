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BRASIL GANHA VANTAGEM?

Adversário do Brasil, Marrocos sofre corte duplo às vésperas do jogo

Seleção marroquina corta Nayef Aguerd e Abde Ezzalzouli por lesão antes da Copa do Mundo

Téo Mazzoni
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Seleção marroquina corta Nayef Aguerd e Abde Ezzalzouli por lesão às vésperas da estreia contra o Brasil no Mundial de 2026
Seleção marroquina corta Nayef Aguerd e Abde Ezzalzouli por lesão às vésperas da estreia contra o Brasil no Mundial de 2026 - Foto: WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS / BRAZIL PHOTO PRESS VIA AFP

Primeiro adversário da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, o Marrocos sofreu duas baixas importantes no elenco que disputará o torneio nos Estados Unidos, Canadá e México. Às vésperas da estreia no Mundial, a seleção marroquina precisou realizar duas alterações na lista de convocados.

O zagueiro Nayef Aguerd, do Olympique de Marseille, da França, e o atacante Abde Ezzalzouli, do Real Betis, da Espanha, foram excluídos da relação final por conta de lesões. Para substituir a dupla, o técnico convocou Marwane Saadane, do Al Fateh, da Arábia Saudita, e Amine Sbai, do Angers, da França.

O Marrocos estreia na Copa do Mundo neste sábado, às 19h, contra o Brasil, em Nova York. A seleção brasileira está no Grupo C, que também conta com Escócia e Haiti.

Um dos destaques da equipe marroquina, Ezzalzouli teve confirmada uma lesão no joelho direito sofrida durante um amistoso contra a Noruega. A entorse tem prazo de recuperação estimado em três semanas e inviabilizou sua permanência na disputa do Mundial.

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Já Aguerd chegou à Copa do Mundo lesionado. O defensor não entra em campo por seu clube desde março, mas, por ser considerado uma peça importante para o grupo, foi mantido na delegação marroquina na expectativa de se recuperar a tempo de atuar no torneio.

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Com um problema na virilha, o zagueiro apresentou evolução durante o período em que esteve com a seleção, mas acabou sendo cortado da lista final. O regulamento da Fifa permite alterações na relação de convocados até a véspera da estreia, desde que seja apresentado um laudo médico que comprove a condição física do atleta substituído.

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