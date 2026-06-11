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COPA DO MUNDO

Shakira participou de mais Copas do Mundo que Piqué e outros craques

Cantora colombiana vai se apresentar na abertura da Copa do Mundo de 2026

Gustavo Zambianco
Por
Shakira e Piqué
Shakira e Piqué - Foto: Reprodução | Instagram

A Copa do Mundo de 2026 começa oficialmente nesta quinta-feira, 11, às 14h30 (horário de Brasília), com a cerimônia de abertura no Estádio Azteca, na Cidade do México. A grande atração do evento é a cantora colombiana Shakira, que interpretará a canção “Dai Dai”, alcançando a marca histórica de quatro participações em Mundiais.

Com essa apresentação, a artista supera o número de participações em Copas do Mundo de seu ex-marido, o ex-zagueiro espanhol Gerard Piqué. Enquanto o atleta defendeu a Seleção Espanhola em três edições, Shakira chega ao seu quarto torneio.

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O jogador construiu sua trajetória no torneio em três momentos distintos:

  • África do Sul (2010): Sagrou-se campeão mundial com a Espanha;
  • Brasil (2014): Foi eliminado precocemente ainda na fase de grupos;
  • Rússia (2018): Despediu-se do torneio nas oitavas de final, após derrota nos pênaltis para os anfitriões.
Piqué com a taça da Copa do Mundo
Piqué com a taça da Copa do Mundo - Foto: MIGUEL RIOPA | AFP

Coincidentemente ou não, Shakira marcou presença nos palcos de duas das três Copas disputadas pelo ex-marido (2010 e 2014).

A trajetória de hits da cantora nos Mundiais

A história de Shakira com a Copa do Mundo começou há duas décadas e acumula apresentações marcantes:

  • Alemanha (2006): Embora não fosse a música oficial da FIFA, a cantora encerrou o torneio com uma performance de "Hips Don't Lie";
  • África do Sul (2010): Emplacou o hino oficial do torneio, o sucesso global “Waka Waka (This Time for Africa)”;
  • Brasil (2014): Apresentou-se novamente na cerimônia de encerramento, desta vez com a faixa “La La La”;
  • América do Norte (2026): Retorna aos holofotes da FIFA, comandando a festa de abertura com a música "Dai Dai".
Shakira no Rio de Janeiro
Shakira no Rio de Janeiro - Foto: PABLO PORCIUNCULA | AFP

Presença superior à maioria dos jogadores de futebol

A longevidade da colombiana no evento supera a média da carreira da maior parte dos atletas profissionais, que costumam disputar entre uma e três edições do torneio ao longo da vida esportiva.

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Shakira e Neymar possuem o mesmo número de Copas

Com quatro Copas no currículo, Shakira iguala-se em assiduidade a grandes astros do futebol mundial, como o atacante Neymar Jr.

Curiosamente, a cantora garantiu o empate antes do camisa 10 da Seleção Brasileira: a escalação de Neymar para o torneio de 2026 foi confirmada em 18 de abril, enquanto a presença da artista no show de abertura já estava selada desde o dia 14 de março.

Jogo de abertura da Copa do Mundo

Após a apresentação de Shakira, o torneio Mundial será oficialmente iniciada com a partida entre México e África do Sul às 16h do horário de Brasília.

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copa do mundo piqué Shakira

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