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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

HÁ 24 ANOS...

Veja como foi o ano do Vitória no último título mundial do Brasil

Enquanto a Seleção Brasileira conquistava o penta em 2002, o Vitória vencia o Baianão

João Grassi
Por
| Atualizada em
Vitória na temporada 2002
Vitória na temporada 2002 - Foto: Reprodução | Placar

A caminhada da Seleção Brasileira em busca do hexacampeonato na Copa do Mundo de 2026 carrega um elemento que muitos torcedores gostam de lembrar: a coincidência envolvendo o intervalo de 24 anos entre conquistas mundiais.

A última vez que o Brasil levantou a taça foi em 2002, no Mundial disputado no Japão e na Coreia do Sul. Na ocasião, a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari conquistou o pentacampeonato e consolidou a Seleção como a única dona de cinco títulos mundiais.

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Agora, 24 anos depois, a Amarelinha tenta repetir um roteiro que já deu certo no passado. Em 1994, quando a Copa também foi realizada nos Estados Unidos — um dos países-sede da edição de 2026 — o Brasil encerrou um jejum de 24 anos sem conquistar o Mundial. O título anterior havia sido conquistado em 1970, ainda nos tempos do Rei Pelé.

Enquanto os brasileiros sonham com a sexta estrela, os torcedores do Esporte Clube Vitória podem voltar no tempo e recordar como foi a temporada do Colossal na última vez em que a Seleção Brasileira conquistou a Copa do Mundo. O portal A TARDE relembra tudo:

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Temporada 2002 do Vitória

Em 2002, o Vitória disputou cinco competições ao longo da temporada e conquistou um título: o Campeonato Baiano. A primeira e a segunda fase do estadual foram tratadas como torneios paralelos, e o Leão se sagrou 'Supercampeão' da competição ao derrotar o Fluminense-BA nas finais.

Os principais clubes do estado ficaram de fora da primeira fase, enquanto disputavam a Copa do Nordeste. O Palmeiras-BA foi campeão da etapa inicial e se classificou para a segunda fase junto com Cruzeiro-BA e Catuense. Com isso, foi formado um hexagonal que definiu a decisão entre Vitória e Flu de Feira.

Além do Baiano, o Vitória também chegou nas finais do Nordestão de 2002. Apesar de um desempenho impecável na primeira fase, o Rubro-Negro foi superado pelo Bahia com o agregado de 5 a 3 e viu o rival se sagrar campeão no Barradão.

No Campeonato Brasileiro, o último realizado sem o formato de pontos corridos, a campanha foi intermediária. O Vitória brigou por vaga no mata-mata, não correu grandes riscos de rebaixamento, mas ficou na 10ª posição e acabou eliminado na primeira fase.

Já na Copa do Brasil, outra trajetória sem grande destaque. O Rubro-Negro aplicou a maior goleada da competição e eliminou o CENE-MS fazendo 6 a 0 no jogo de volta da primeira fase, mas foi eliminado para o Figueirense no confronto seguinte. Vale lembrar que o time catarinense também estava na Série A naquele ano.

A temporada 2002 ainda trouxe a Copa dos Campeões para o calendário nacional. O Vitória fez boa campanha e se classificou na fase de grupos em disputa com Cruzeiro, São Paulo e Grêmio, mas caiu nas quartas de final ao enfrentar o Flamengo em jogo único no Rio de Janeiro.

Temporada atual

Agora, 24 anos depois, o torcedor rubro-negro pode celebrar uma temporada de sucesso em 2026. O Vitória voltou a conquistar a Copa do Nordeste após 16 anos de jejum, além de ter eliminado o Flamengo na Copa do Brasil e estar fazendo campanha segura no Brasileirão — a melhor desde 2013.

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brasil na copa copa do mundo esporte clube vitória

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