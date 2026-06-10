Marinho revela "frustração" por falta de chances na Seleção Brasileira

Ídolo do Esporte Clube Vitória e agora campeão da Copa do Nordeste, o ponta-direita Marinho viveu sua melhor fase na carreira na temporada 2020, quando foi eleito o Rei da América após o vice-campeonato do Santos na Copa Libertadores. Para o atacante, uma convocação para a Seleção Brasileira, à época, teria sido a "cereja do bolo" da sua carreira.

Em entrevista ao 'Fala a Fonte', dos canais ESPN, Marinho afirmou que se sentiu decepcionado por, não apenas ter ficado de fora da Copa do Mundo de 2022, no Catar, mas por nunca ter sido lembrado em nenhuma lista do Brasil.

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De acordo com ele, a possibilidade de uma chance na Amarelinha era questão de "meritocracia", já que esteve entre os principais jogadores do futebol nacional no seu auge.

"Se falava muito em meritocracia, de quem estava bem no momento tinha que ir. Eu acredito que por tudo que eu vinha desempenhando na temporada, de chegar em final de Libertadores, ser eleito o melhor jogador da Libertadores, ser eleito o Rei da América também, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro também. Eu estava com uma sequência muito boa de jogos, gols, assistências", argumentou Marinho.

Se era por merecimento, eu acredito que eu tinha uma chance enorme de poder ser convocado [para a Copa do Mundo 2022]. Ficou, sim, uma frustação. Marinho - Atacante do Vitória

"Não seria loucura o Marinho ter sido convocado. Eu acho que faltou um pouco disso. Se eu tivesse sido convocado na época que estava bem, acredito que no Brasil eu era o cara mais falado. Naquele momento, eu acho que seria bacana", acrescentou.

O atacante finalizou afirmando que teria "zerado o game" com uma convocação para a Seleção. "Faltou pelo menos eu ir para assistir, contar umas piadinhas, mas faz parte. Não me arrependo de nada, fiz tudo o que era para fazer, mas acabou não sendo como era como eu imaginei", concluiu.

Temporada de Marinho em 2020

Em 43 compromissos pelo Santos na temporada 2020, Marinho marcou 24 gols e deu oito assistências. Como dito por ele mesmo, foi eleito Melhor Jogador da Copa Libertadores e Rei da América em 2020.

Além disso, marcou 17 gols no Brasileirão e ficou atrás apenas de Claudinho, ex-RB Bragantino, e Luciano, do São Paulo, na artilharia da competição. Os dois anotaram uma bola na rede a mais que o atleta hoje no Leão da Barra.