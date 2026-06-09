Tricampeão, Marinho se aproxima de maiores vencedores do Nordestão

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Ídolo do Esporte Clube Vitória após passagem marcante em 2016, Marinho retornou para vencer a Copa do Nordeste. O atacante, inclusive, se aproximou de entrar no grupo dos atletas com mais títulos da competição regional, acumulando três conquistas (2015, 2024 e 2026) ao longo da carreira.

Em entrevista no gramado do Barradão, Marinho enalteceu a projeção dada pelo Vitória à sua carreira. De acordo com o ponta-direita, sua segunda passagem não teve motivação financeira e aconteceu totalmente por "amor" ao clube.

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"Bom demais voltar para o clube que eu amo. Eu falei que nunca foi sobre dinheiro. O amor que tenho por esse clube é incrível. Como eu falei, o Vitória deu tudo quando não tinha nada. Eu falei, na minha apresentação, voltei pra ser campeão com esse clube. Eu saí campeão, volto campeão", celebrou.

"Então, eu fico muito feliz de entrar para esse seleto. Eu acho que pouquíssimos jogadores ganharam essa competição três vezes. Sendo nordestino, devo ser o único", destacou.

De acordo com levantamento do jornalista Cássio Zirpoli, Marinho está por apenas uma taça de igualar dois jogadores tetracampeões do Nordestão: Preto Casagrande (1997, 1999, 2001 e 2002) e Chiquinho Pernambucano (1994, 1997, 2000 e 2003).

Marinho pelo Vitória

Fundamental na campanha do Vitória no Brasileirão de 2016, Marinho viveu um dos seus melhores momentos na carreira com a camisa rubro-negra. Na mesma temporada, se sagrou campeão do Baianão e deixou o clube com status de ídolo.

Somando suas duas passagens pelo Leão, o atacante atuou em 59 jogos no total, com 21 gols marcados e sete assistências distribuídas, sendo uma delas em 2026.