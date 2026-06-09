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SELEÇÃO!

Além do título: Vitória é maioria no time ideal da Copa do Nordeste

Leão da Barra dominou a escalação montada pelo aplicativo Sofascore

João Grassi
Por
Festa da comemoração do título da Copa do Nordeste
Festa da comemoração do título da Copa do Nordeste - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória teve diversos destaques individuais durante a conquista da Copa do Nordeste 2026, assim dominando o time ideal da competição. O Rubro-Negro contou com quatro atletas selecionados para a seleção do aplicativo Sofascore.

Entre os jogadores do Vitória presentes na equipe ideal da plataforma de estatísticas, estão os meio-campistas Gabriel Baralhas (7.25) e Matheuzinho (7.44), além dos atacantes Renê (7.4) e Erick (7.98), sendo que o ponta-direita ficou com a segunda maior nota dos escolhidos.

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A escalação ideal do Nordestão 2026 ficou assim: Thiago Couto (Sport); Cristian Lucca (Asa), Luan Freitas (Fortaleza) e Lucas Gazal (Fortaleza); Gabriel Baralhas (Vitória); Erick (Vitória), Luiz Fernando (ABC), Biel Fonseca (Sport) e Matheuzinho (Vitória); Renê (Vitória).

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Veja abaixo a seleção montada pelo Sofascore

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