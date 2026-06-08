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E.C.VITÓRIA

Presidente revela contratação encaminhada de camisa 9 para o Vitória

Leão da Barra fará movimentações na janela de transferências

João Grassi
Por
Fábio Mota comemora título da Copa do Nordeste
Fábio Mota comemora título da Copa do Nordeste - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após conquistar a Copa do Nordeste, o Esporte Clube Vitória mira seguir com bons resultados nas outras competições da temporada. A diretoria rubro-negra já havia declarado que faria movimentações na janela de transferências. Uma delas é a chegada de outro centroavante.

De acordo com o presidente Fábio Mota, o Vitória negocia a contratação de um camisa 9 que atua na Série D do Brasileirão. O dirigente não confirmou o nome e nem o atual clube deste atleta, mas afirmou que o negócio "deve ser por empréstimo".

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"Se tudo der certo, o Vitória está trazendo um centroavante que deve vir por empréstimo de um clube da Série D", disse Mota ao Canto Rubro-Negro.

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Garimpos que deram certo

Na atual temporada, o Leão da Barra contratou dois jogadores de um clube da Série D, a Portuguesa: Renê e Zé Vitor. Segundo Fábio Mota, houve muitas críticas em meio a chegada do atacante de 22 anos, que hoje é destaque do elenco.

"Não comecem a me xingar, como me xingaram. Fizeram até vídeo de Renê, um cara que fez um vídeo falando: 'Esse presidente incompetente vai pegar um cara da Série D que nem centroavante é', não sei o nome dele não. Eu recebi esse vídeo 300 vezes", relembrou.

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