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VÍDEO

Ator da Globo vibra com título do Vitória na Copa do Nordeste; assista

Artista baiano é torcedor declarado do Leão da Barra

João Grassi
Por
Imagem ilustrativa / TV Globo
Imagem ilustrativa / TV Globo - Foto: Reprodução | Gshow

Após o Esporte Clube Vitória vencer o título da Copa do Nordeste 2026, um ilustre torcedor do clube compartilhou o momento de euforia com mais uma taça levantada. Trata-se do ator soteropolitano Érico Brás, de 47 anos, conhecido por sua participação no filme 'Ó Paí, Ó'.

Em vídeo publicado no seu perfil oficial no Instagram, Érico aparece vibrando efusivamente pela conquista do Vitória. "Bora Vitória, porr*. Vitória, caralh*. Campeão do Nordeste, Porr*!”, comemorou o artista.

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Rayane Cunha, esposa do ator rubro-negro, brincou com o momento de felicidade. Aos risos, ela se manifesta na gravação compartilhada. “Ele achou a camisa dele! (...) Está apertado. Me cuspiu todo aqui!”, brincou.

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Érico Brás
Érico Brás - Foto: Reprodução | Globo

Érico Brás

Érico Brás é conhecido por sua atuação nas novelas 'Mar do Sertão', 'Tapas & Beijos' e 'Mania de Você', além do sucesso baiano 'Ó Paí, Ó, que ele participou do filme e da série. O artista ainda é um dono de um restaurante com o mesmo nome da série.

O ator baiano também acumula participações em produções como 'Vai que Cola', 'A Grande Família', 'Escolinha do Professor Raimundo' e outras.

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