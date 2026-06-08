Osvaldo vai seguir como jogador do Vitória? Entenda futuro do atacante

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Ídolo e agora campeão da Copa do Nordeste, o atacante Osvaldo revelou ter uma renovação encaminhada para seguir jogando pelo Esporte Clube Vitória. O 'Vovô' falou sobre as conversas após a vitória de 2 a 1 sobre o Fortaleza, pelo jogo de volta das finais.

Em entrevista no gramado do Barradão, no último sábado, 6, Osvaldo detalhou que vai continuar sua carreira como atleta até o fim desta temporada. Como já estava planejado, ele seguirá no clube posteriormente, em nova função.

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"Renovação bem encaminhada por mais seis meses. A gente entende a importância no clube, no dia a dia, no vestiário, o respeito de todos comigo. Deixar esse legado, continuar jogando e, em janeiro, assumir minha nova função, na coordenação técnica do clube", revelou.

O camisa 11 também celebrou o título regional e o fim do jejum. "16 anos sem conquistar a Copa do Nordeste. Coração cheio de gratidão por defender essa equipe, vamos chegando ao fim da carreira e deixo legado grande aqui. Esses guerreiros, geração vencedora. Continuar elevando essa instituição gigante no futebol".

Osvaldo no Vitória

Aos 39 anos, Osvaldo já vai para sua quarta temporada pelo Vitória, com 145 partidas, 20 gols e 14 assistências. Na temporada 2026, o atacante atuou em 12 jogos, com três gols marcados e uma assistência.

Vestindo a camisa vermelha e preta, o veterano foi campeão da Série B em 2023, do Campeonato Baiano em 2024 e agora da Copa do Nordeste em 2026.