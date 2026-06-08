EXPERIÊNCIA
Osvaldo vai seguir como jogador do Vitória? Entenda futuro do atacante
Atacante se sagrou campeão da Copa do Nordeste pelo Leão da Barra
Ídolo e agora campeão da Copa do Nordeste, o atacante Osvaldo revelou ter uma renovação encaminhada para seguir jogando pelo Esporte Clube Vitória. O 'Vovô' falou sobre as conversas após a vitória de 2 a 1 sobre o Fortaleza, pelo jogo de volta das finais.
Em entrevista no gramado do Barradão, no último sábado, 6, Osvaldo detalhou que vai continuar sua carreira como atleta até o fim desta temporada. Como já estava planejado, ele seguirá no clube posteriormente, em nova função.
"Renovação bem encaminhada por mais seis meses. A gente entende a importância no clube, no dia a dia, no vestiário, o respeito de todos comigo. Deixar esse legado, continuar jogando e, em janeiro, assumir minha nova função, na coordenação técnica do clube", revelou.
O camisa 11 também celebrou o título regional e o fim do jejum. "16 anos sem conquistar a Copa do Nordeste. Coração cheio de gratidão por defender essa equipe, vamos chegando ao fim da carreira e deixo legado grande aqui. Esses guerreiros, geração vencedora. Continuar elevando essa instituição gigante no futebol".
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Osvaldo no Vitória
Aos 39 anos, Osvaldo já vai para sua quarta temporada pelo Vitória, com 145 partidas, 20 gols e 14 assistências. Na temporada 2026, o atacante atuou em 12 jogos, com três gols marcados e uma assistência.
Vestindo a camisa vermelha e preta, o veterano foi campeão da Série B em 2023, do Campeonato Baiano em 2024 e agora da Copa do Nordeste em 2026.