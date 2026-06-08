Vitória avalia romper contrato com a Volt e cogita marca própria

A parceria entre o Esporte Clube Vitória e a Volt Sport pode estar próxima do fim. Ao menos foi o que revelou o presidente do Leão, Fábio Mota, durante entrevista ao Canal Canto Rubro-Negro. Neste domingo, 7, um dia após a conquista da Copa do Nordeste, o mandatário afirmou que a intenção da diretoria é rescindir o contrato com a atual fornecedora de material esportivo.

Segundo Fábio Mota, existe uma insatisfação interna com alguns aspectos da parceria com a Volt Sport, responsável pelos uniformes do Vitória desde abril de 2022, no início de seu primeiro mandato à frente do clube. O vínculo entre as partes é válido até 2027.

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De acordo com o dirigente, uma reunião realizada na semana passada discutiu a possibilidade de encerramento antecipado do contrato, em razão de dificuldades enfrentadas na relação com a empresa. Ainda segundo ele, o clube já recebeu propostas de outras fornecedoras interessadas em assumir a produção do material esportivo rubro-negro. Além disso, também existe um debate interno sobre a possibilidade de retomar uma marca própria.

A ideia é a gente rescindir o contrato (com a Volt) Fábio Mota - presidente do Vitória

"Estamos com dificuldade (com a Volt). Estamos conversando. A ideia é a gente rescindir o contrato. Tivemos reunião semana passada, vamos ter essa semana. Temos outras propostas de material esportivo já na mesa. Estamos olhando o que é melhor para o clube, o que dá mais dinheiro, a que tem mais qualidade. Pode ser com a Volt, se melhorar muitas coisas de que a gente tem queixa, ou com uma outra marca, ou marca própria. Adiantei aqui o que está acontecendo e vamos mudar", disse Fábio Mota.





Vale lembrar que, em 2020, o Vitória passou a estampar nos uniformes sua própria marca, a Nêgo, que assumiu a confecção dos materiais esportivos do clube por cerca de dois anos. A parceria durou do fim da temporada de 2020 até pouco antes da chegada da Volt Sport, em 2022.