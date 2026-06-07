SONHO!
Após título pelo Vitória, Renê projeta chance na Seleção Brasileira
Atacante de 22 anos projeta futuro na Amarelinha após conquista regional
Contratado em definitivo pelo Esporte Clube Vitória após se destacar nos primeiros meses de passagem pelo clube, o atacante Renê vive uma fase especial no Barradão. Artilheiro da equipe na temporada e um dos principais nomes da campanha vitoriosa na Copa do Nordeste, o jogador comemorou o título conquistado neste sábado, 6, e falou sobre os objetivos para o futuro da carreira.
Aos 22 anos, o atacante não escondeu a ambição de alcançar voos ainda maiores. Após a conquista regional, Renê revelou que sonha em vestir a camisa da Seleção Brasileira e garantiu que seguirá trabalhando para transformar esse objetivo em realidade.
"Muito feliz por tudo que está acontecendo. É como você falou (sobre possível convocação) que vou chegar lá. Vou trabalhar muito para isso. Sei que tem muito para trabalhar para acontecer. Mas muito feliz, as coisas com o Vitória vão ficar marcadas", expressou.
O bom momento do atacante ajuda a explicar a confiança. Desde que chegou ao Rubro-Negro por empréstimo da Portuguesa-SP, no fim de março, Renê rapidamente conquistou espaço na equipe e caiu nas graças da torcida. O desempenho convenceu a diretoria a adquirir seus direitos em definitivo, garantindo um contrato de três temporadas com o Leão.
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Até aqui, os números reforçam o impacto do atacante no time comandado pelo Vitória. Em 19 partidas disputadas, Renê soma 10 gols marcados e uma assistência, sendo um dos artilheiros da Copa do Nordeste e peça fundamental na campanha do título.
Além da satisfação pelo desempenho individual, o jogador fez questão de dividir a conquista com os torcedores rubro-negros, destacando o apoio recebido durante toda a competição.
"A gente está muito feliz com esse título. Nosso time merecia muito essa conquista. A torcida veio nos apoiar mesmo debaixo de chuva, e quem mais merece isso são eles. A torcida está sempre aqui, acompanhando a gente", disse.