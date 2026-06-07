Após título pelo Vitória, Renê projeta chance na Seleção Brasileira

Contratado em definitivo pelo Esporte Clube Vitória após se destacar nos primeiros meses de passagem pelo clube, o atacante Renê vive uma fase especial no Barradão. Artilheiro da equipe na temporada e um dos principais nomes da campanha vitoriosa na Copa do Nordeste, o jogador comemorou o título conquistado neste sábado, 6, e falou sobre os objetivos para o futuro da carreira.



Aos 22 anos, o atacante não escondeu a ambição de alcançar voos ainda maiores. Após a conquista regional, Renê revelou que sonha em vestir a camisa da Seleção Brasileira e garantiu que seguirá trabalhando para transformar esse objetivo em realidade.



"Muito feliz por tudo que está acontecendo. É como você falou (sobre possível convocação) que vou chegar lá. Vou trabalhar muito para isso. Sei que tem muito para trabalhar para acontecer. Mas muito feliz, as coisas com o Vitória vão ficar marcadas", expressou.



O bom momento do atacante ajuda a explicar a confiança. Desde que chegou ao Rubro-Negro por empréstimo da Portuguesa-SP, no fim de março, Renê rapidamente conquistou espaço na equipe e caiu nas graças da torcida. O desempenho convenceu a diretoria a adquirir seus direitos em definitivo, garantindo um contrato de três temporadas com o Leão.





Até aqui, os números reforçam o impacto do atacante no time comandado pelo Vitória. Em 19 partidas disputadas, Renê soma 10 gols marcados e uma assistência, sendo um dos artilheiros da Copa do Nordeste e peça fundamental na campanha do título.



Além da satisfação pelo desempenho individual, o jogador fez questão de dividir a conquista com os torcedores rubro-negros, destacando o apoio recebido durante toda a competição.



"A gente está muito feliz com esse título. Nosso time merecia muito essa conquista. A torcida veio nos apoiar mesmo debaixo de chuva, e quem mais merece isso são eles. A torcida está sempre aqui, acompanhando a gente", disse.