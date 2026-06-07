Jerônimo Rodrigues celebra penta do Vitória na Copa do Nordeste

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), usou as redes sociais, no sábado, 6, para celebrar o pentacampeonato do Vitória, clube do coração, na Copa do Nordeste. O Leão da Barra chegou ao quinto título do torneio após bater o Fortaleza por 2x1, de virada, em duelo no Barradão.

Em postagem no X (antigo Twitter), o petista afirmou que a conquista, além de mais uma taça para a galeria do clube, é motivo de orgulho para a nação rubro-negra.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Campeão do Nordeste! Mais uma taça pra nossa história, mais uma estrela no peito e mais um motivo de orgulho para a Nação Rubro-Negra. Parabéns, Vitória! Vamo lá, Leão!", escreveu Jerônimo na legenda do vídeo.

Campeão do Nordeste! 🏆❤️🖤



Mais uma taça pra nossa história, mais uma estrela no peito e mais um motivo de orgulho para a Nação Rubro-Negra.



Parabéns, Vitória! Vamo lá, Leão! 🦁 pic.twitter.com/rmJHWCMG7Y — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) June 6, 2026

Avanço nas políticas públicas

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou que o avanço das políticas públicas mudou a vida da população do estado. A declaração foi dada durante discurso na plenária territorial do Programa de Governo Participativo (PGP), neste sábado (6), em Itaberaba, na Chapada Diamantina.

Na oportunidade, ele relembrou os investimentos feitos pela gestão estadual na área de saneamento e fez uma comparação do atual cenário com a realidade vivida por muitas famílias do interior baiano, há 40 ou 50 anos, quando água era uma das primeiras e mais urgentes demandas.

"Se uma plenária como essa tivesse acontecido há 40 ou 50 anos, as prioridades seriam muito diferentes das apresentadas atualmente. Se aqui estivessem os pais da gente, os avós e os bisavós, um dos primeiros pedidos seria água. Mas nem seria água tratada, porque muita gente nem sabia o que era água tratada", afirmou o titular do Palácio de Ondina.

"A água era disputada em açudes, tanques e barreiros. Era a mesma água que os animais bebiam, se banhavam… E ainda existia a dependência dos carros-pipa que só chegavam na casa de quem apoiava determinados grupos políticos”, acrescentou o governador.