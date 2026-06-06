Em Itaberaba, Jerônimo defende avanço das políticas públicas na Bahia

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou que o avanço das políticas públicas mudou a vida da população do estado. A declaração foi dada durante discurso na plenária territorial do Programa de Governo Participativo (PGP), neste sábado (6), em Itaberaba, na Chapada Diamantina.

Na oportunidade, ele relembrou os investimentos feitos pela gestão estadual na área de saneamento e fez uma comparação do atual cenário com a realidade vivida por muitas famílias do interior baiano, há 40 ou 50 anos, quando água era uma das primeiras e mais urgentes demandas.

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"Se uma plenária como essa tivesse acontecido há 40 ou 50 anos, as prioridades seriam muito diferentes das apresentadas atualmente. Se aqui estivessem os pais da gente, os avós e os bisavós, um dos primeiros pedidos seria água. Mas nem seria água tratada, porque muita gente nem sabia o que era água tratada", afirmou o titular do Palácio de Ondina.

A água era disputada em açudes, tanques e barreiros. Era a mesma água que os animais bebiam, se banhavam… E ainda existia a dependência dos carros-pipa que só chegavam na casa de quem apoiava determinados grupos políticos”, acrescentou o governador.

Investimentos

Desde 2023, o Governo do Estado investiu R$ 164,3 milhões em 37 ações de água e saneamento em municípios que fazem parte da região da Chapada Diamantina. As intervenções incluem sistemas de abastecimento, esgotamento sanitário, adutoras, cisternas, barreiros e ampliação de redes, garantindo água tratada, mais saúde pública e melhores condições para quem vive no campo e na cidade.

Em Itaberaba, por exemplo, o Estado implantou o Sistema de Abastecimento de Água nas localidades de Duas Irmãs, além de obras de esgotamento sanitário no bairro Parque das Águas.

Em Rafael Jambeiro, redes e adutoras levaram água tratada a comunidades rurais como Algodão, Caldeirão, Froja, Gado Bravo, Lajedo, Alecrim e Sítio do Mestre. Em Macajuba, o Sistema de Esgotamento Sanitário passou a beneficiar milhares de moradores.

Diferenças

“Essa é uma diferença de método em relação a adversários que defendem pressionar órgãos de fiscalização ambiental, como o Inema. Levar água, estrada, saneamento e produção ao interior exige projeto, investimento, licenciamento e respeito às normas ambientais, sem atalhos que possam comprometer o meio ambiente, a segurança jurídica e a vida das comunidades”, disse Jerônimo.

“Hoje discutimos saúde especializada, educação em tempo integral, universidades, mobilidade e geração de oportunidades. Isso mostra que o povo conquistou direitos e agora quer avançar ainda mais”, completou o governador.

Ao final, Jerônimo apresentou um balanço mais amplo das ações na região. Desde 2023, são 195 ações nos 13 municípios, com investimentos superiores a R$ 661 milhões em saúde, educação, infraestrutura, abastecimento de água, saneamento, agricultura familiar e mobilidade.