Jerônimo recebe título e anuncia R$ 23 milhões em obra no interior

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), recebeu nesta quinta-feira, 4, o título de cidadão mairiense, durante agenda no município localizado na região centro-norte da Bahia — o titular do Palácio de Ondina é natural de Aiquara, no sudoeste do estado.

"Agradeço de coração por essa honraria e saio daqui com ainda mais compromisso de fortalecer o desenvolvimento desse município com obras e investimentos", celebrou o governador.

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Investimentos

Além do recebimento da honraria, o petista realizou entregas, inaugurações, anúncios e autorizações nas áreas de infraestrutura, saúde, esporte, desenvolvimento rural e assistência social.

Na programação, um dos destaques foi a inauguração da pavimentação em TSD — Tratamento Superficial Duplo, técnica de revestimento asfáltico de baixo custo e execução rápida, ideal para estradas vicinais — da BA-424, no trecho entre o distrito de Angico e a sede de Mairi, com extensão de 19 quilômetros e investimento de cerca de R$ 23 milhões.

Infraestrutura e saúde

Além disso, o governador autorizou a licitação da pavimentação do trecho entre o entroncamento da BA-424 e o povoado de Manguinhas, assim como a entrega de duas ambulâncias, um carro administrativo, um veículo para Tratamento Fora de Domicílio (TFD), equipamentos de saúde e um micro-ônibus para Várzea do Poço. Na área rural, associações foram beneficiadas com um tanque-pipa, 250 caixas d’água e três forrageiras.

Ainda foram realizadas assinaturas e autorizações voltadas ao fortalecimento da infraestrutura e da produção rural no município, incluindo a ordem de serviço para limpeza de 50 aguadas em diversas comunidades rurais, a implantação de uma casa de farinha comunitária para as localidades de Capim Branco, Minador e Formosa e a construção de uma escola municipal.

Jerônimo Rodrigues reage a tarifaço dos EUA e acusa oposição de jogar contra o país

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou na quarta-feira, 3, que o governo estadual está preparado para atuar em conjunto com o setor produtivo e buscar apoio do governo federal caso o novo tarifaço anunciado pelos Estados Unidos entre em vigor.

Governador Jerônimo Rodrigues durante agenda em Salvador - Foto: Wuiga Rubini/GOVBA

Segundo o governador, a estratégia será semelhante à adotada no ano passado, quando o governo de Donald Trump impôs uma tarifa linear de 10% sobre praticamente todos os produtos importados pelo mercado norte-americano.

“Vamos ver o que vai acontecer para a gente poder se mobilizar e atuar junto com a classe produtora. Estamos prontos para atuar juntamente com a Fieb [Federação das Indústrias do Estado] caso esse novo tarifaço venha a acontecer”, afirmou.

