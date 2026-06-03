Jerônimo Rodrigues reage a tarifaço dos EUA e acusa oposição de jogar contra o país

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O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou nesta quarta-feira, 3, que o governo estadual está preparado para atuar em conjunto com o setor produtivo e buscar apoio do governo federal caso o novo tarifaço anunciado pelos Estados Unidos entre em vigor.

Segundo o governador, a estratégia será semelhante à adotada no ano passado, quando o governo de Donald Trump impôs uma tarifa linear de 10% sobre praticamente todos os produtos importados pelo mercado norte-americano.

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“Vamos ver o que vai acontecer para a gente poder se mobilizar e atuar junto com a classe produtora. Estamos prontos para atuar juntamente com a Fieb [Federação das Indústrias do Estado] caso esse novo tarifaço venha a acontecer”, afirmou.

Jerônimo também voltou a criticar o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a quem atribuiu a articulação das medidas adotadas pelo governo norte-americano contra o Brasil.

“As pessoas não querem enxergar que um candidato à Presidência da República está fazendo jogo contra o próprio país”, disse.

Entenda o novo tarifaço

Produtos brasileiros podem ser atingidos por uma taxação total de até 37,5% caso o governo de Donald Trump decida aplicar, de forma cumulativa, duas tarifas propostas pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR).

A primeira prevê uma tarifa de 25% após uma investigação sobre supostas práticas comerciais consideradas prejudiciais aos interesses americanos. Entre os pontos citados estão o Pix, políticas ambientais, propriedade intelectual e a regulação das redes sociais no Brasil.

A segunda estabelece uma tarifa adicional de 12,5% para países que, na avaliação dos Estados Unidos, não adotam mecanismos suficientes para impedir a importação de produtos fabricados com trabalho forçado.