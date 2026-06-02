Trump rasga elogios a Flávio Bolsonaro e diz que senador "ama o Brasil"

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rasgou elogios ao senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato ao Palácio do Planalto, em publicação nas redes sociais, nesta terça-feira, 2.

Na Truth Social, Trump publicou uma foto do encontro recente que teve com Flávio, na última semana, no Salão Oval da Casa Branca. Na reunião, o parlamentar brasileiro pediu que o presidente classificasse o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital (PCC) como grupos terroristas, o que passa a valer a partir de sexta, 5.

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Segundo Donald Trump, Flávio é um "jovem inteligente que ama o seu país".

"Foi muito bom ter Flávio Bolsonaro no Salão Oval da Casa Branca — um jovem inteligente que ama muito o seu país, o Brasil!", escreveu Trump no post.

Flertes com Lula e Flávio

Trump tem mantido diálogos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com quem teve encontros nos últimos meses. Em uma das conversas, que ocorreu por telefone, o chefe de Estado americano chegou a se declarar para o petista com um "i love you".

Na última semana, Trump recebeu Flávio Bolsonaro na Casa Branca, em um encontro que já estava sendo articulado pela direita bolsonarista. O objetivo do clã é atrelar a imagem do presidente dos Estados Unidos, principal liderança global de direita, ao senador, que disputará o Planalto contra Lula.

Críticas ao Pix

A foto de Trump com Flávio Bolsonaro surge em meio ao novo episódio de tensão entre o presidente dos EUA e o governo brasileiro, envolvendo críticas ao Pix.

Trump sugeriu uma taxa adicional de até 25% aos produtos brasileiros exportados para o país, o que gerou reação do Palácio do Planalto. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, prometeu 'proteger' o Pix.

“O Pix, como esse símbolo maior da nossa soberania financeira, será protegido, será resguardado pelo governo do presidente Lula e não está em nenhum momento em questão para debate”, disparou o ministro.