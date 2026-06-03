Jerônimo diz que prefeitos da oposição recorrem ao governo para obras

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou nesta quarta-feira, 3, que mantém uma boa relação com prefeitos da oposição porque, segundo ele, muitos acabam recorrendo ao governo estadual para viabilizar projetos e obras que não conseguem executar com apoio do próprio grupo político.

“Nessa movimentação final de assinatura dos convênios, nos deparamos com uns quatro ou cinco prefeitos que têm boa vontade. Querem ser prefeitos, mas o grupo político não os ajuda a ter projetos. Não têm uma carteira de projetos para pedir ajuda a deputados [por meio de emendas]. Até porque, para um bom projeto, não falta dinheiro”, disse o governador.

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Jerônimo afirmou ainda que o governo da Bahia tem assumido a execução de algumas intervenções que seriam de responsabilidade das prefeituras justamente porque muitos municípios enfrentam dificuldades para tocar essas obras.

“Temos o que é de responsabilidade do governo do Estado e o que não é. Não temos pernas para fazer todos os projetos, como de vias vicinais, nunca teremos. No entanto, estamos fazendo obras que são de responsabilidade do município”, afirmou.

A declaração foi dada durante a cerimônia de assinatura de um pacote de obras viárias e investimentos para sete municípios baianos, realizada no Salão de Atos da antiga Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Obras

Entre as ações anunciadas estão a pavimentação da BA-290, no trecho entre Bertópolis, na divisa com Minas Gerais, e o acesso ao povoado de Vila Rezende, em Itanhém, além da pavimentação do trecho entre o entroncamento da BR-420, em Mutuípe, e Serra Grande, em Valença.

O pacote também contempla obras em Esplanada, Maraú, Vera Cruz e Jacobina. Para o município de Jacobina, o governador autorizou a pavimentação de acessos, firmou convênio para pavimentação em paralelepípedo de ruas e assinou um convênio para a construção de uma creche no bairro Mundo Novo.