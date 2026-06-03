Um ano após aliança, PDT ganha espaço no governo Jerônimo Rodrigues

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Um ano após firmar aliança com o governo Jerônimo Rodrigues (PT), o PDT conseguiu abocanhar um espaço no primeiro escalão da gestão nesta quarta-feira, 3. A novidade foi oficializada por meio do Diário Oficial do Estado (DOE).

A sigla, comandada na Bahia pelo deputado federal Félix Mendonça Júnior, assume, a partir de agora, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). O titular do cargo é Edson Vieira Porto que passa a responder pela pasta.

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Vieira Porto entra no lugar de Marcius Gomes, que foi nomeado para o cargo em agosto do ano passado, e tomou posse em setembro, substituindo o então secretário André Joazeiro.

Agora ex-secretário Marcius Gomes - Foto: Marcia Espíndola | GOVBA

PDT deve ganhar espaço no governo Jerônimo

Em maio do ano passado, o portal A TARDE já havia antecipado a movimentação. O partido seria contemplado após as mudanças protagonizadas pelo governador durante reforma do secretariado, iniciada em dezembro de 2024.

Em abril daquele mesmo ano, o presidente do PDT, deputado federal Félix Mendonça Júnior, afirmou que não pediria cargos a Jerônimo, já que esteve na oposição em 2022.

“Eles abriram mão de cargos na prefeitura de Salvador. É claro que eles querem espaço no governo agora”, avaliou a fonte, lembrando o pedido de demissão de Andrea Mendonça na Secretaria Municipal do Mar.