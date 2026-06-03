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DANÇA DAS CADEIRAS

Um ano após aliança, PDT ganha espaço no governo Jerônimo Rodrigues

Saiba qual foi o espaço cedido ao partido comandado pelo deputado Félix Mendonça Jr.

Gabriela Araújo
Por
Deputado Félix Mendonça Júnior (PDT) ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Deputado Félix Mendonça Júnior (PDT) ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Ascom | Divulgação

Um ano após firmar aliança com o governo Jerônimo Rodrigues (PT), o PDT conseguiu abocanhar um espaço no primeiro escalão da gestão nesta quarta-feira, 3. A novidade foi oficializada por meio do Diário Oficial do Estado (DOE).

A sigla, comandada na Bahia pelo deputado federal Félix Mendonça Júnior, assume, a partir de agora, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). O titular do cargo é Edson Vieira Porto que passa a responder pela pasta.

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Vieira Porto entra no lugar de Marcius Gomes, que foi nomeado para o cargo em agosto do ano passado, e tomou posse em setembro, substituindo o então secretário André Joazeiro.

Agora ex-secretário Marcius Gomes
Agora ex-secretário Marcius Gomes - Foto: Marcia Espíndola | GOVBA

PDT deve ganhar espaço no governo Jerônimo

Em maio do ano passado, o portal A TARDE já havia antecipado a movimentação. O partido seria contemplado após as mudanças protagonizadas pelo governador durante reforma do secretariado, iniciada em dezembro de 2024.

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Em abril daquele mesmo ano, o presidente do PDT, deputado federal Félix Mendonça Júnior, afirmou que não pediria cargos a Jerônimo, já que esteve na oposição em 2022.

“Eles abriram mão de cargos na prefeitura de Salvador. É claro que eles querem espaço no governo agora”, avaliou a fonte, lembrando o pedido de demissão de Andrea Mendonça na Secretaria Municipal do Mar.

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Tags

Jerônimo Rodrigues PDT Política

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