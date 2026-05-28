Rui Costa reage a críticas e afirma que oposição “nunca fez nada por Ilhéus”

Durante agenda realizada em Ilhéus nesta quinta-feira, 28, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues, o ex-ministro da Casa Civil e pré-candidato ao Senado pela Bahia, Rui Costa, respondeu a críticas de oposicionistas.

Ele rechaçou a acusação de que anúncios de obras e investimentos costumam ser intensificados apenas em períodos próximos às eleições. Segundo Rui, esse tipo de crítica parte de grupos que, em suas palavras, “nunca fizeram nada” pelo município.

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O ex-ministro também destacou o volume de investimentos que, de acordo com ele, estão sendo executados na cidade tanto pelo governo estadual quanto pelo governo federal.

“Falar de obra no período eleitoral? Com esse volume só do PAC agora, nós estamos executando R$ 1 bilhão em Ilhéus. Então isso, na verdade, é uma narrativa de quem não faz, nunca fez por Ilhéus, porque as pessoas que falam mais não fizeram nada por Ilhéus”, afirmou.

Rui também contestou o discurso da oposição ao fazer um comparativo histórico sobre os investimentos estruturantes realizados em Ilhéus. “Antes de nós, quem tinha feito algum investimento relevante em Ilhéus chamava-se Lomanto Júnior, na década de 60. Quantos governadores tiveram de Lomanto Júnior para cá? Eu pergunto ao cidadão de Ilhéus e à imprensa: qual foi o grande investimento feito em Ilhéus depois de Lomanto Júnior?”, questionou.

Ao destacar as intervenções realizadas pelo Governo do Estado, Rui citou obras como a nova Ponte Ilhéus-Pontal, o Hospital Regional Costa do Cacau, investimentos em mobilidade e infraestrutura urbana, além da ampliação das ações em parceria com o Governo Federal, por meio do Novo PAC.

“Eu posso dizer o que nós fizemos: a nova ponte de Ilhéus, a maternidade, o Hospital Costa do Cacau. Jerônimo acabou de anunciar mais de R$ 300 milhões do PAC para Ilhéus. A cidade será, provavelmente, a primeira da Bahia a alcançar 100% de esgotamento sanitário”, disse.

Segundo Rui Costa, Ilhéus vive um novo ciclo de crescimento impulsionado pelas obras estruturantes promovidas nos últimos anos. “Olha aqui do lado quantos prédios surgindo. Vocês viram a explosão imobiliária dessa cidade a partir da duplicação do Litoral Sul. Nós fizemos uma requalificação do Litoral Norte. Agora, vamos licitar mais R$ 90 milhões para fazer o Contorno Norte de Ilhéus”, acrescentou.

Ao comentar questionamentos sobre o ritmo das obras, Rui também minimizou problemas pontuais de execução e defendeu a continuidade dos investimentos. “Quem faz muita obra vai ter problema entre uma e outra obra. Só tem um jeito de não ter problema com obra nenhuma: é não fazer obra. Como nós fazemos muitas, vai aparecer um ou outro problema. O resultado é visível: a valorização de Ilhéus, o desejo de morar em Ilhéus e o desejo de investir em Ilhéus”, concluiu.

Agenda

Nesta quinta-feira, 28, Rui Costa participa, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues, de visitas técnicas, assinatura de ordem de serviço e anúncios de novos investimentos estaduais em Ilhéus. Ao todo, as ações envolvem recursos superiores a R$ 33,1 milhões, incluindo obras de contenção de encostas, infraestrutura urbana, mobilidade e segurança pública, parte delas executadas em parceria com o Governo Federal, por meio do Novo PAC.