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Presidente da UPB projeta votação recorde para reeleição de Jerônimo Rodrigues
"Se depender da Chapada, está eleito", declarou Cardoso
O prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso (PSB), presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), fez coro pela reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT), durante o Programa de Governos Participativo deste sábado, 6, no Piemonte Paraguaçu.
Wilson afirmou que a região da Chapada Diamantina deve votar em peso em Jerônimo, e prometeu uma vantagem maior do que o resultado na eleição de 2022.
“Eu posso te garantir: se depender da Chapada, está eleito, e com uma vantagem maior do que há quatro anos”, afirmou Wilson.
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Continuidade
Ao defender a reeleição de Jerônimo, Wilson Cardoso mencionou a continuidade das obras iniciadas no governo Rui Costa (PT).
Wilson também citou os feitos da atual gestão, iniciados a partir de 2023. “Jerônimo deu continuidade às obras de Rui, concluiu projetos que estavam em andamento e iniciou novas intervenções em toda a Bahia. Algumas já foram entregues, enquanto outras seguem em execução”, afirmou.