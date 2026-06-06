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Presidente da UPB projeta votação recorde para reeleição de Jerônimo Rodrigues

"Se depender da Chapada, está eleito", declarou Cardoso

Cássio Moreira
Por

O prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso (PSB), presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), fez coro pela reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT), durante o Programa de Governos Participativo deste sábado, 6, no Piemonte Paraguaçu.

Wilson afirmou que a região da Chapada Diamantina deve votar em peso em Jerônimo, e prometeu uma vantagem maior do que o resultado na eleição de 2022.

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“Eu posso te garantir: se depender da Chapada, está eleito, e com uma vantagem maior do que há quatro anos”, afirmou Wilson.

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Continuidade

Ao defender a reeleição de Jerônimo, Wilson Cardoso mencionou a continuidade das obras iniciadas no governo Rui Costa (PT).

Wilson também citou os feitos da atual gestão, iniciados a partir de 2023. “Jerônimo deu continuidade às obras de Rui, concluiu projetos que estavam em andamento e iniciou novas intervenções em toda a Bahia. Algumas já foram entregues, enquanto outras seguem em execução”, afirmou.

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eleições Jerônimo Rodrigues Política

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