Prefeito do União Brasil elogia Jerônimo e oposição liga alerta

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), recebeu um "afago" do prefeito de Senhor do Bonfim, Laércio Júnior (União Brasil), em agenda no município do norte do estado, na quinta-feira, 4.

Em discurso durante encontro com empresários e representantes da sociedade civil bonfinenses, o gestor afirmou que o diálogo com Jerônimo é uma “demonstração inequívoca de como se faz política com P maiúsculo, com P de progresso”.

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"Todas as vezes que procurei o governador, sempre fui muito bem atendido, sempre foi muito atencioso e sempre fui muito bem recepcionado”, completou Laércio.

Laércio Júnior, prefeito de Senhor do Bonfim - Foto: Reprodução/Instagram @laerciojunioroficial

A declaração do prefeito ligou um alerta na oposição ao Palácio de Ondina, uma vez que outros prefeitos que não faziam parte da base governista, em 2022, já declararam que vão caminhar junto ao governador nas eleições de outubro deste ano.

Investimentos

O encontro do qual participou Jerônimo Rodrigues teve como objetivo discutir demandas locais e perspectivas de desenvolvimento para a cidade e região.

"Na semana passada eu vim para Senhor do Bonfim e a palavra do setor empresarial foi firme e forte, a da juventude da mesma forma, a dos movimentos sociais também. É um apelo para que a gente comece a ouvir mais do que falar. Eu hoje estou aqui para isso", pontuou o governador.

Jerônimo recebe título e anuncia R$ 23 milhões em obra no interior

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), recebeu nesta quinta-feira, 4, o título de cidadão mairiense, durante agenda no município localizado na região centro-norte da Bahia — o titular do Palácio de Ondina é natural de Aiquara, no sudoeste do estado.

"Agradeço de coração por essa honraria e saio daqui com ainda mais compromisso de fortalecer o desenvolvimento desse município com obras e investimentos", celebrou o governador.

Além do recebimento da honraria, o petista realizou entregas, inaugurações, anúncios e autorizações nas áreas de infraestrutura, saúde, esporte, desenvolvimento rural e assistência social.

Na programação, um dos destaques foi a inauguração da pavimentação em TSD — Tratamento Superficial Duplo, técnica de revestimento asfáltico de baixo custo e execução rápida, ideal para estradas vicinais — da BA-424, no trecho entre o distrito de Angico e a sede de Mairi, com extensão de 19 quilômetros e investimento de cerca de R$ 23 milhões.