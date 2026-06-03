Valdice Castro destaca parcerias e nova era na educação de Jacobina

O cenário da educação pública em Jacobina vive um momento de transição histórica. Após herdar o município com o pior índice educacional do estado da Bahia — um dado que, de acordo com a atual administração, "trazia vergonha e pena" aos munícipes —, a gestão atual apresentou novos avanços que sinalizam uma recuperação na qualidade do ensino e no atendimento à primeira infância.

O principal símbolo desta nova fase é a entrega de uma creche moderna, composta por oito salas de aula, projetada para atender à crescente demanda da comunidade local.

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O equipamento é visto como uma resposta direta às necessidades estruturais que assolavam a cidade em anos anteriores.

Parceria e gestão

Em pronunciamento durante evento na manhã desta quarta-feira, 3, em Salvador, a prefeita Valdice Castro (PMB), destacou o papel fundamental da Secretaria de Educação no processo de reestruturação.

"É preciso agradecer a quem pegou na nossa mão e esteve lá junto, garantindo que essa creche maravilhosa saísse do papel", afirmou o gestor, referindo-se ao trabalho técnico e político realizado pela pasta.

A gratidão estendeu-se à equipe de governo, enfatizando que o trabalho conjunto foi essencial para retirar Jacobina da estagnação.

A construção da unidade de oito salas é descrita como um marco de "orgulho" que substitui o sentimento de descaso do passado.

Transformação pelo ensino

A meta agora é consolidar a mudança de patamar nos indicadores oficiais. A gestão reforçou o compromisso com os demais prefeitos da região e com a sociedade civil de que o foco total será a transformação da realidade local por meio da educação básica.

"Jacobina está avançando a cada dia. Recebemos o pior índice da Bahia, mas não vamos parar por aqui. Vamos transformar esta cidade através da educação", concluiu.

Alinhamento político

Valdice Castro, anunciou ainda que vai passar a caminhar politicamente ao lado do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT). A declaração foi feita durante um evento institucional na capital baiana e sinaliza uma importante movimentação no xadrez político da região do Piemonte da Diamantina.

De acordo com a gestora, a decisão de se aliar à base governista estadual foi motivada pela atenção e pelos investimentos que o governo do Estado tem direcionado ao município. Valdice destacou, em especial, a "sensibilidade" que o governador tem demonstrado com as demandas locais, com ênfase nas ações voltadas para o desenvolvimento da zona rural.

"Vou caminhar ao lado do governador Jerônimo Rodrigues pela sensibilidade que ele tem tido com o nosso município, sobretudo com a nossa zona rural, que tanto precisa de apoio e investimentos", afirmou a prefeita durante o encontro.

O movimento consolida a estratégia de Jerônimo Rodrigues em ampliar o arco de alianças com prefeituras do interior baiano, fortalecendo a governabilidade e a capilaridade política do PT e dos partidos aliados no centro-norte do estado.