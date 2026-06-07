Ex-Vitória, Carpini vê bom jogo do Fortaleza em derrota no Nordestão

O técnico Thiago Carpini, do Fortaleza, comentou sobre o vice-campeonato na Copa do Nordeste 2026 após derrota nas finais para o Esporte Clube Vitória, seu ex-clube. De acordo com ele, a "organização" de sua equipe foi notada pela torcida

Em entrevista coletiva, o treinador de 41 anos afirmou que o Fortaleza apresentou "muita coisa boa" nos duelos contra o Vitória. Ele afirmou que o elenco cearense está desgastado fisicamente e precisa focar na busca pelo acesso no Brasileirão Série B.

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"Acho que o torcedor ficou satisfeito com o que viu nos dois jogos, pela organização coletiva, capacidade individual, pelas entregas individual e coletiva. Então, a gente tem muita coisa boa e, claro, no grupo que está sendo todo moldado e modificado, a gente começa a ter uma cara, encontrar um caminho", opinou

"Falei em outros momentos que a conta uma hora ia chegar pelo desgaste físico e a sequência de jogos. Não via hora de chegar esse momento da gente poder canalizar todas as energias naquilo que é o mais importante, o objetivo na temporada, que é a gente lutar por esse acesso, a gente sabe da dificuldade que é Série B e o Fortaleza precisa voltar", completou.

Dentro de campo, o Leão do Pici perdeu para o Rubro-Negro nas partidas de ida e volta pelo mesmo placar: 2 a 1. Em ambas as ocasiões, o time comandado por Carpini saiu na frente e acabou cedendo a virada, ficando com a segunda colocação do Nordestão.

Thiago Carpini no Vitória

Contratado em maio do ano de 2024, Thiago Carpini comandou o Vitória em 73 jogos no total, com 29 vitórias, 20 empates e 24 derrotas — aproveitamento de 48,8% dos pontos disputados.

Seu principal feito no comando do Leão da Barra foi salvar o time do rebaixamento em 2024 e conseguir vaga na Copa Sul-Americana de 2025, com uma grande arrancada nas últimas 13 rodadas do Brasileirão.