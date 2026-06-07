VÍDEO: Presidente do Vitória é hostilizado por torcedor do Bahia

Após o título da Copa do Nordeste 2026 conquistado pelo Esporte Clube Vitória, o presidente Fábio Mota aproveitou a manhã deste domingo, 7, para fazer uma corrida matinal na Orla de Salvador. Durante o percurso, o dirigente foi hostilizado por um torcedor do rival Bahia.

Em vídeo que circula nas redes sociais, Fábio Mota aparece junto com amigos sem fazer nenhum tipo de provocação, mas acabou passando no meio da 'Corrida da Bamor', evento promovido pela maior torcida organizada do clube rival.

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Enquanto atravessava a avenida, Mota foi atingido por um torcedor que jogou cerveja na sua cabeça, o que o fez reagir em cobrança ao autor da agressão. Em entrevista ao portal A TARDE, o presidente rubro-negro afirmou que nem sabia da existência do evento da Bamor.

"Todos os domingos eu caminho na orla com dois amigos meus. Estava caminhando normal e na volta estava tendo um movimento lá da torcida organizada do Bahia. Eu passei tranquilo, normal. No fim, veio um cidadão lá e jogou um copo de cerveja. Eu tive sangue frio para não agredir e não revidar a agressão. Era um movimento da Bamor que eu não sabia que tinha, até porque todos os domingos eu ando naquele lugar na orla. Não posso ser proibido de andar em via pública", afirmou.

O mandatário do Leão da Barra, no entanto, afirmou que não houve nenhum outro tipo de problema durante seu exercício. "Foi uma coisa isolada de um cara só. Não foi da torcida que estava lá fazendo a corrida. Foi esse cara especificamente".

Assista abaixo o vídeo