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"SINTO VERGONHA"

Hebert Conceição repudia agressão a Fábio Mota em corrida em Salvador

Medalhista olímpico e torcedor do Bahia condena violência e reflete sobre o fim da torcida mista

Jair Mendonça Jr
Por
| Atualizada em
Hebert Conceição, boxeador
Hebert Conceição, boxeador - Foto: Robson Lopes | Divulgação

Após o presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, ser hostilizado durante uma corrida na orla de Salvador, neste domingo, 7), o pugilista e torcedor tricolor, Hebert Conceição utilizou suas redes sociais para condenar duramente o comportamento do agressor. O incidente ocorreu em meio a um evento realizado pela torcida organizada do Bahia (BAMOR).

"Eu, como torcedor do Bahia, sinto vergonha"

O campeão olímpico não poupou críticas à atitude de um torcedor que arremessou um copo contra o dirigente rubro-negro. Para Hebert, episódios como este demonstram um comportamento que, infelizmente, se tornou enraizado em parte das arquibancadas.

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"Eu, como torcedor do Bahia, sinto vergonha desse vídeo, eu discordo totalmente da atitude desse torcedor. Mas queria ressaltar também que essa é uma atitude que está enraizada, infelizmente, nos comportamentos de vários torcedores", desabafou o pugilista em seu perfil oficial.

Hebert Conceição
Hebert Conceição - Foto: Acervo pessoal

O impacto nas torcidas mistas

Hebert aproveitou a repercussão do caso para refletir sobre o retrocesso na convivência entre rivais. Segundo ele, o clima de hostilidade permanente reforça o posicionamento das autoridades de segurança e do Ministério Público em manter a proibição de torcidas visitantes e mistas em clássicos no estado.

"Infelizmente, isso me faz refletir que cada vez menos a gente tem a possibilidade de ter torcida à vista nos estádios. [...] Reforçam que o Ministério Público está cada vez mais certo de que a gente não tenha educação suficiente para conviver com gente que tem opinião oposta", declarou.

O limite entre a "zoação" e o desrespeito

Embora tenha classificado a agressão como inaceitável, o atleta também questionou a postura do presidente do Vitória, sugerindo que, em um ambiente de torcida organizada rival, a presença de um dirigente comemorando um título recente poderia ter sido evitada.

No entanto, Hebert enfatizou que a "resenha" — o deboche sadio entre rivais — deveria ser o limite do futebol, e não o confronto físico.

"Faz parte do jogo, a zoação. [...] A gente perdeu a oportunidade de fazer uma das maiores resenhas da história dos clássicos, ver todo mundo rindo aqui na rede social, chamar ele de apelidos, de diversas coisas. A gente podia ter zoado com ele, assim como ele tava levando na zoação, estava dando tchauzinho, resenhando com a gente também", completou.

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Assista o vídeo da agressão aqui

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Esporte Clube Bahia fábio mota hebert conceição

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