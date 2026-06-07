Tarzia engrandece superação do elenco e compara torcida com argentinos

Autor de um dos quatro gols do Esporte Clube Vitória sobre o Fortaleza nas finais da Copa do Nordeste, o argentino Diego Tarzia celebrou a taça conquistada após 16 anos de jejum. O meia de 23 anos dedicou o título para a torcida rubro-negra.

Em entrevista ao portal A TARDE, Tarzia afirmou que o gol anotado na partida de ida, na Arena Castelão, foi um dos mais importantes de sua carreira. Ele ainda falou sobre a superação do elenco do Leão, com muitos jogadores entrando em campo longe das condições físicas ideais.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Eu estou muito feliz. A torcida precisava, o clube precisava desse título. Há 16 anos não conseguia esse título. É um prêmio para eles, é um prêmio para nós. Muito trabalho, muitos jogos, muitas viagens. Ficamos com muitos jogadores machucados. Hoje jogaram três, quatro jogadores machucados. Ninguém queria perder o jogo, todos queriam jogar. Fico muito feliz por esse grupo", comemorou.

O camisa 12 ainda comparou a torcida do Vitória com a paixão dos argentinos pelo futebol. "É incrível, é similar à torcida na Argentina, é muito passional. Eles acompanham o time em qualquer viagem, o time sente o apoio deles".

Diego Tarzia no Vitória

O meia argentino Diego Tarzia acumula 24 partidas com a camisa do Vitória, tendo marcado quatro gols e distribuído duas assistências. Apenas na Copa do Nordeste foram 10 jogos, duas bolas na rede e um passe para gol.