E.C.VITÓRIA
Tarzia engrandece superação do elenco e compara torcida com argentinos
Meia comemorou o título da Copa do Nordeste conquistado pelo Vitória
Autor de um dos quatro gols do Esporte Clube Vitória sobre o Fortaleza nas finais da Copa do Nordeste, o argentino Diego Tarzia celebrou a taça conquistada após 16 anos de jejum. O meia de 23 anos dedicou o título para a torcida rubro-negra.
Em entrevista ao portal A TARDE, Tarzia afirmou que o gol anotado na partida de ida, na Arena Castelão, foi um dos mais importantes de sua carreira. Ele ainda falou sobre a superação do elenco do Leão, com muitos jogadores entrando em campo longe das condições físicas ideais.
"Eu estou muito feliz. A torcida precisava, o clube precisava desse título. Há 16 anos não conseguia esse título. É um prêmio para eles, é um prêmio para nós. Muito trabalho, muitos jogos, muitas viagens. Ficamos com muitos jogadores machucados. Hoje jogaram três, quatro jogadores machucados. Ninguém queria perder o jogo, todos queriam jogar. Fico muito feliz por esse grupo", comemorou.
O camisa 12 ainda comparou a torcida do Vitória com a paixão dos argentinos pelo futebol. "É incrível, é similar à torcida na Argentina, é muito passional. Eles acompanham o time em qualquer viagem, o time sente o apoio deles".
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Diego Tarzia no Vitória
O meia argentino Diego Tarzia acumula 24 partidas com a camisa do Vitória, tendo marcado quatro gols e distribuído duas assistências. Apenas na Copa do Nordeste foram 10 jogos, duas bolas na rede e um passe para gol.