Números de Erick na Copa do Nordeste impressionam; veja saldo final

Um dos principais jogadores do ataque do Esporte Clube Vitória, o ponta-direita Erick participou de mais um gol — o 23º na temporada — ao cobrar o escanteio que gerou o lindo gol de Emmanuel Martinez no jogo de volta das finais da Copa do Nordeste 2026 contra o Fortaleza, neste sábado, 6.

Erick terminou como líder de assistências (8) do Nordestão, além de vice-artilheiro (5 gols) e campeão. Em entrevista no gramado do Barradão, o camisa 33 celebrou o grande momento na carreira e elogiou muito o presidente Fábio Mota.

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"Fui vice-artilheiro e campeão da Copa do Nordeste [pelo Ceará em 2023]. Esse ano de novo fui vice-artilheiro, campeão mais uma vez. A primeira vez que eu passei aqui eu era um menino, tinha 19 anos, sempre tive o desejo de voltar, de marcar a história e ser campeão. Estou muito feliz pelo título, depois de 16 anos o Vitória conquista a Copa do Nordeste. Também estou muito feliz pelo momento que estou vivendo aqui, 23 participações em gol nas temporada, em quatro meses", iniciou Erick.

"Estou muito feliz, fruto de muito trabalho também, agradecer ao grupo. O torcedor veio mais uma vez, fez uma grande festa, também quero agradecer muito ao presidente que dá a vida pelo clube, tudo que ele faz aqui. Nesses dez anos de carreira que eu trabalho, eu não vi nenhum presidente como Fábio Mota, parabéns a ele que merece esse título. Agora é comemorar", completou o atacante.

Erick na Copa do Nordeste

Gol e 2 assistências vs CRB

Gol e assistência vs Juazeirense

Gol e assistência vs Piauí

Gol e assistência vs Confiança

Assistência vs Ceará

Assistência vs ABC (ida)

Gol vs ABC (volta)

Assistência vs Fortaleza (volta)

Total: 5 gols e 8 assistências em 9 jogos