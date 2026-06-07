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E.C.VITÓRIA

Vitória fatura valores milionários com título da Copa do Nordeste

Leão da Barra se sagrou campeão regional e arrecadou premiações

João Grassi
Por
Taça da Copa do Nordeste
Taça da Copa do Nordeste - Foto: Divulgação | CBF

Além de levar mais uma taça para sua galeria, o Esporte Clube Vitória ainda faturou em premiações com o título da Copa do Nordeste. O Leão da Barra arrecadou quase R$ 5 milhões com o pentacampeonato regional.

Pelo regulamento de premiações da competição, os valores da final não são cumulativos: o vice-campeão Fortaleza arrecadou R$ 700 mil, enquanto o Vitória faturou R$ 1 milhão ao ser campeão.

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No acumulado das etapas anteriores, o Rubro-Negro havia embolsado R$ 2,5 milhões na fase de grupos, faturou mais R$ 500 mil nas quartas de final e somou outros R$ 600 mil na semifinal, totalizando R$ 3,6 milhões até aquele momento.

Com a soma dos ganhos obtidos nas finais, o Vitória chegou a R$ 4,6 milhões em premiações.

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Premiação da Copa do Nordeste

  • Quartas de final: R$ 500 mil
  • Semifinal: R$ 600 mil
  • Final: R$ 700 mil (Total acumulado: R$ 4,3 milhões)
  • Título: R$ 1 milhão (Total acumulado: R$ 4,6 milhões)
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esporte clube vitória

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