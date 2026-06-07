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E.C.VITÓRIA

Dirigente diz que o Vitória "persegue títulos sem perder a dignidade"

Raimundo Viana comemorou a Copa do Nordeste conquistada neste sábado, 6

João Grassi
Por
Raimundo Viana
Raimundo Viana - Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

O Esporte Clube Vitória derrotou por 2 a 1 o Fortaleza neste sábado, 6, no Barradão, e conquistou a Copa do Nordeste 2026. O presidente do Conselho Fiscal e ex-presidente, Raimundo Viana, celebrou mais um título da chapa Leão Colossal.

Em entrevista ao portal A TARDE, o 'Vovô Mundico' exaltou a taça levantada e o Conselho Gestor formado por Fábio Mota e Djalma Abreu. Ele afirmou ter "orgulho de pertencer a esse grupo" e aponta que o Vitória "persegue títulos sem perder a dignidade".

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"A importância [do título da Copa do Nordeste] é extraordinária, porque você demonstra para toda a comunidade esportiva brasileira que o Vitória, hoje, é uma instituição que persegue títulos, mas sem perder a dignidade, sem forçar a barra em hora nenhuma, jogar o futebol que é possível jogar. Mais de 40 mil pessoas no Barradão hoje, precisando apenas de um empate, sai atrás e recupera. É uma emoção muito grande", iniciou.

"Olha, se eu fosse uma pessoa invejosa, nós que passamos pela presidência do clube, deveria estar aqui com uma inveja danada por causa dessa direção que está aí. Fábio Mota e Djalma Abreu. Pois bem, eu tenho orgulho de pertencer a este grupo que está comandando o nosso querido Vitória", completou Viana.

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A final

Após vencer a partida de ida na Arena Castelão, o Vitória derrotou o time cearense na volta por 2 a 1, de virada, fechando o placar agregado em 4 a 2. Os gols no Barradão foram anotados por Martínez e Renato Kayzer.

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