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PENTA OU HEXA DO NORDESTÃO?

Vitória conta título que a CBF não reconhece; entenda a polêmica

Leão da Barra venceu Torneio José Américo de Almeida Filho em 1976

Yuri Abreu
Por
Torcida do Vitória comemora resultado de 2x1 sobre o Fortaleza, fora de casa, pela Copa do Nordeste
Torcida do Vitória comemora resultado de 2x1 sobre o Fortaleza, fora de casa, pela Copa do Nordeste - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

A conquista da edição de 2026 da Copa do Nordeste pelo Vitória, após bater o Fortaleza, de virada, por 2x1, em partida disputada no Barradão, abriu um espaço para um debate que pode ir da resenha entre torcedores até uma discussão mais fervorosa sobre o time que tem mais conquistas regionais.

Afinal, o Leão da Barra conquistou penta e se igualou ao seu maior rival, Bahia, ou se isolou novamente na liderança, com seis troféus? Tudo passa por um torneio que foi disputado há 50 anos e é considerado pelos rubro-negros como uma conquista equivalente à Copa do Nordeste, torneio o qual conquistou cinco vezes: 1997, 1999, 2003, 2010 e agora em 2026.

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O torneio da discórdia

Em 1975, para homenagear o empresário José Américo de Almeida Filho, falecido dois anos antes, a Federação de Futebol da Paraíba decidiu criar um torneio com o nome dele, convidando clubes de diferentes estados para disputá-lo.

Na primeira edição, confirmaram presença:

  • CRB/AL
  • Botafogo/PB
  • Treze/PB
  • Auto Esporte/PB
  • ABC/RN
  • Potiguar/RN

Segundo o regulamento da competição, as equipes se enfrentariam entre si, em dois turnos, com os vencedores de cada turno disputando a final. Enquanto na primeira fase o Botafogo/PB levou a melhor, na segunda o vencedor foi o CRB/AL.

Os clubes então disputaram a final em dois jogos. Na ida, em Maceió, empate por 1x1. Na volta, em João Pessoa, a partida estava empatada por 0x0. Caso o resultado se mantivesse, alagoanos e paraibanos teriam que disputar uma partida de desempate.

No entanto, devido a uma confusão generalizada entre os jogadores no final da segunda partida, a terceira partida nunca ocorreu. Assim, CRB/AL e Botafogo/PB se reconhecem campeões do torneio.

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Torneio de 1976

Um novo torneio aconteceu em 1976, desta vez com a presença de 12 equipes oriundas de seis estados do Nordeste e do Rio de Janeiro (Volta Redonda). Os times foram os seguintes:

  • CSA/AL
  • Vitória/BA
  • Ypiranga/BA
  • Fluminense de Feira/BA
  • Botafogo/PB
  • Treze/PB
  • Sport/PE
  • ABC/RN
  • América/RN
  • Confiança/SE
  • Sergipe/SE
  • Volta Redonda/RJ — clube convidado

Segundo o regulamento, os doze times se enfrentam em jogos apenas de ida, com os quatro melhores classificados avançando às semifinais. Os vencedores do primeiro mata-mata disputaram a final em jogo único.

Os quatro primeiros da fase inicial foram os seguintes:

  • América: 18 pontos;
  • Vitória: 15 pontos;
  • ABC: 15 pontos;
  • Botafogo: 14 pontos.

Um fator que chama atenção é que jogos de três times envolvendo times baianos acabaram sendo cancelados: dois do Ypiranga e um do Fluminense de Feira. No entanto, mesmo que realizados, não alterariam a classificação na primeira fase.

O mata-mata

As semifinais, em jogo único, foram realizadas no dia 15 de dezembro. Enquanto o Vitória venceu o Botafogo/PB por 2x1, o América/RN eliminou o ABC/RN, nos pênaltis, por 4x2, após empate por 1x1 no tempo normal.

Na decisão, o Vitória goleou o América por 3x0 e conquistou a taça, se igualando a CRB e Botafogo/PB como vencedores do Torneio José Américo de Almeida Filho.

18 anos de hiato

Após 1976, o torneio não foi mais disputado. Apenas em 1994, após 18 anos de espera, um torneio reunindo as equipes da região voltou a ser disputado. Organizada pela Federação Alagoana de Futebol, a Copa foi disputada em Maceió e outras duas cidades de Alagoas.

A final foi disputada entre CRB/AL e Sport/PE, com os pernambucanos se sagrando campeões ao vencer por 3x2 nos pênaltis.

Após 1994, houve descontinuidade da competição até 1997, quando a CBF assumiu a organização do campeonato, até 2003. Outro período de hiato ocorreu entre 2004 e 2009, assim como nos anos de 2011 e 2012 — em 2010, o torneio foi organizado pela Liga do Nordeste.

A partir de 2013, após um novo acordo com a CBF, a Copa do Nordeste foi disputada de forma contínua, tendo diversos formatos e regulamentos.

E o torneio José Américo?

Apesar de muitos rubro-negros considerarem a conquista de 1976 como equivalente à Copa do Nordeste, o título não é reconhecido atualmente pela CBF, organizadora da competição, mesmo com os apelos por parte do Vitória. Uma pesquisa no site da entidade aponta que o Leão da Barra, ao lado do Bahia, são os maiores vencedores da competição, com cinco conquistas.

A competição até chegou a ser reconhecida inicialmente pela CBF, em 2012, equiparando-a ao "Nordestão", através do Guia do Campeonato Brasileiro daquele ano Porém, os títulos do documento teriam sido informados pelos próprios clubes e não pela entidade que rege o futebol brasileiro.

Vale lembrar que o reconhecimento de títulos pela CBF vem por meio de Resoluções de Presidência da mesma, não por meio de guias de campeonatos. No entanto, em edições posteriores, a decisão acabou sendo revista, com o Vitória aparecendo com quatro conquistas do Nordestão, até então.

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Tags

Copa do Nordeste EC Bahia vitória

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