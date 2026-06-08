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VÍDEO: MC Livinho se envolve em confusão com a polícia após show

Gravação mostra Livinho sendo levado para fora de uma casa de shows

Edvaldo Sales
Por
Gravação mostra Livinho sendo levado para fora de uma casa de shows
Gravação mostra Livinho sendo levado para fora de uma casa de shows - Foto: Divulgação

MC Livinho foi flagrado no meio de uma confusão que envolveu a Polícia Militar após o término de um evento do qual estava participando na cidade de Maceió, em Alagoas.

Em vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o artista alterado e os policiais tentando segurar ele. O músico grita com outras pessoas e é direcionado até uma van branca. A situação teria acontecido na última sexta-feira, 4.

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O vídeo mostra o Livinho sendo levado para fora de uma casa de shows, que foi identificada como a Fábrica Eventos, onde acontecia a festa ‘Deu Match’. O cantor parece estar transtornado com a situação e até profere xingamentos.

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Pronunciamento do cantor

A assessoria do artista contou, em resposta ao portal LeoDias, que os representantes do evento tentaram entrar no camarim do músico antes do evento começar, o que não é procedimento padrão.

A equipe de Livinho negou a entrada, o que causou uma discussão nos bastidores, e isso teria atrapalhado a performance do cantor nos palcos. Ao finalizar o show de 50 minutos, o artista se viu impedido de sair do local, pois policiais teriam sido acionados pelos organizadores do evento.

Leia a nota completa da equipe de MC Livinho:

"A GR6, empresa responsável pelo gerenciamento da carreira do cantor MC Livinho, vem a público esclarecer os fatos envolvendo a apresentação do artista realizada no evento Deu Match, na Fábrica Eventos, em Maceió, na última sexta feira dia 5 de junho.

Antes do início do show, enquanto MC Livinho se preparava para subir ao palco, representantes do contratante tentaram acessar o camarim do artista acompanhados de um grupo de pessoas. Como procedimento padrão de segurança, organização e preservação da concentração do artista, os atendimentos a convidados, contratantes e demais pessoas são realizados após a apresentação, e não nos minutos que antecedem a entrada no palco.

Diante da negativa da equipe em permitir o acesso naquele momento, iniciou-se uma discussão nos bastidores, situação que interferiu diretamente na dinâmica de produção e acabou ocasionando atraso no início da apresentação. Ainda assim, MC Livinho subiu ao palco, cumpriu sua apresentação e realizou aproximadamente 50 minutos de show, entregando sua performance ao público presente.

Ao final da apresentação, no momento em que o artista e sua equipe deixariam o local, MC Livinho foi impedido de se retirar da casa por policiais acionados no local, situação considerada grave pela equipe, que entende que houve tentativa indevida de retenção do artista e de seus profissionais após o cumprimento da apresentação.

A GR6 repudia qualquer tentativa de exposição pública distorcida dos fatos e informa que todos os registros, vídeos, horários, relatos da equipe, condições contratuais e circunstâncias do ocorrido estão sendo reunidos e encaminhados ao departamento jurídico para as providências cabíveis.

A empresa reforça que MC Livinho e sua equipe sempre prezam pelo respeito ao público, aos contratantes, aos profissionais envolvidos e ao cumprimento dos compromissos assumidos.

No entanto, também não aceitará qualquer conduta que coloque em risco a integridade, a liberdade de locomoção, a segurança e a imagem de seus artistas e colaboradores. Novos esclarecimentos poderão ser feitos oportunamente pelos canais oficiais da GR6."

Match Produções se pronuncia

Após a repercussão da polêmica, a Match Produções compartilhou uma nota em seu perfil no Instagram. O músico foi contratado para se apresentar durante 1 hora e 20 minutos, porém o show durou apenas 40 minutos, segundo a empresa.

A decisão teria sido feita unilateralmente pela equipe de MC Livinho, e o motivo teria sido o voo de volta do artista, que teria sido adiantado sem comunicação prévia com os organizadores.

Além disso, a empresa também afirma que a equipe do músico agrediu um dos seus sócios e ignorou o direcionamento da Polícia Militar.

Confira a nota da Match Produções:

"A Match Produções vem a público se posicionar sobre a conduta do artista MC Livinho no evento DEU MATCH 2026, realizado no dia 05 de junho na Fábrica de Eventos, em Maceió – AL.

O artista tinha horário de início acordado com a produção e tempo de apresentação combinado de 1h20 de show. Sem qualquer comunicação prévia, antecipou o início da apresentação de forma unilateral e encerrou com apenas 40 minutos de palco — descumprindo integralmente o que havia sido acordado. A justificativa foi a remarcação do seu próprio voo, feita por escolha estritamente pessoal, sem qualquer compromisso que a justificasse.

A produção não foi avisada. Não houve pedido, não houve negociação. O público presente, que merecia uma apresentação completa, foi diretamente prejudicado por uma decisão tomada exclusivamente em função de interesses pessoais do artista.

Registra-se ainda que membros da equipe do artista agrediram um dos sócios da produção e desrespeitaram ordens da Polícia Militar presente no local, fatos que estão sendo devidamente apurados.

A Match Produções tomará todas as medidas cabíveis pelos danos causados e torna público este posicionamento como alerta ao mercado de eventos."

Assista aos vídeos da confusão:

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Tags

MC Livinho música polícia militar

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