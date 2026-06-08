VÍDEO: MC Livinho se envolve em confusão com a polícia após show

MC Livinho foi flagrado no meio de uma confusão que envolveu a Polícia Militar após o término de um evento do qual estava participando na cidade de Maceió, em Alagoas.

Em vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o artista alterado e os policiais tentando segurar ele. O músico grita com outras pessoas e é direcionado até uma van branca. A situação teria acontecido na última sexta-feira, 4.

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O vídeo mostra o Livinho sendo levado para fora de uma casa de shows, que foi identificada como a Fábrica Eventos, onde acontecia a festa ‘Deu Match’. O cantor parece estar transtornado com a situação e até profere xingamentos.

Pronunciamento do cantor

A assessoria do artista contou, em resposta ao portal LeoDias, que os representantes do evento tentaram entrar no camarim do músico antes do evento começar, o que não é procedimento padrão.

A equipe de Livinho negou a entrada, o que causou uma discussão nos bastidores, e isso teria atrapalhado a performance do cantor nos palcos. Ao finalizar o show de 50 minutos, o artista se viu impedido de sair do local, pois policiais teriam sido acionados pelos organizadores do evento.

Leia a nota completa da equipe de MC Livinho:

"A GR6, empresa responsável pelo gerenciamento da carreira do cantor MC Livinho, vem a público esclarecer os fatos envolvendo a apresentação do artista realizada no evento Deu Match, na Fábrica Eventos, em Maceió, na última sexta feira dia 5 de junho.

Antes do início do show, enquanto MC Livinho se preparava para subir ao palco, representantes do contratante tentaram acessar o camarim do artista acompanhados de um grupo de pessoas. Como procedimento padrão de segurança, organização e preservação da concentração do artista, os atendimentos a convidados, contratantes e demais pessoas são realizados após a apresentação, e não nos minutos que antecedem a entrada no palco.

Diante da negativa da equipe em permitir o acesso naquele momento, iniciou-se uma discussão nos bastidores, situação que interferiu diretamente na dinâmica de produção e acabou ocasionando atraso no início da apresentação. Ainda assim, MC Livinho subiu ao palco, cumpriu sua apresentação e realizou aproximadamente 50 minutos de show, entregando sua performance ao público presente.

Ao final da apresentação, no momento em que o artista e sua equipe deixariam o local, MC Livinho foi impedido de se retirar da casa por policiais acionados no local, situação considerada grave pela equipe, que entende que houve tentativa indevida de retenção do artista e de seus profissionais após o cumprimento da apresentação.

A GR6 repudia qualquer tentativa de exposição pública distorcida dos fatos e informa que todos os registros, vídeos, horários, relatos da equipe, condições contratuais e circunstâncias do ocorrido estão sendo reunidos e encaminhados ao departamento jurídico para as providências cabíveis.

A empresa reforça que MC Livinho e sua equipe sempre prezam pelo respeito ao público, aos contratantes, aos profissionais envolvidos e ao cumprimento dos compromissos assumidos.

No entanto, também não aceitará qualquer conduta que coloque em risco a integridade, a liberdade de locomoção, a segurança e a imagem de seus artistas e colaboradores. Novos esclarecimentos poderão ser feitos oportunamente pelos canais oficiais da GR6."

Match Produções se pronuncia

Após a repercussão da polêmica, a Match Produções compartilhou uma nota em seu perfil no Instagram. O músico foi contratado para se apresentar durante 1 hora e 20 minutos, porém o show durou apenas 40 minutos, segundo a empresa.

A decisão teria sido feita unilateralmente pela equipe de MC Livinho, e o motivo teria sido o voo de volta do artista, que teria sido adiantado sem comunicação prévia com os organizadores.

Além disso, a empresa também afirma que a equipe do músico agrediu um dos seus sócios e ignorou o direcionamento da Polícia Militar.

Confira a nota da Match Produções:

"A Match Produções vem a público se posicionar sobre a conduta do artista MC Livinho no evento DEU MATCH 2026, realizado no dia 05 de junho na Fábrica de Eventos, em Maceió – AL.

O artista tinha horário de início acordado com a produção e tempo de apresentação combinado de 1h20 de show. Sem qualquer comunicação prévia, antecipou o início da apresentação de forma unilateral e encerrou com apenas 40 minutos de palco — descumprindo integralmente o que havia sido acordado. A justificativa foi a remarcação do seu próprio voo, feita por escolha estritamente pessoal, sem qualquer compromisso que a justificasse.

A produção não foi avisada. Não houve pedido, não houve negociação. O público presente, que merecia uma apresentação completa, foi diretamente prejudicado por uma decisão tomada exclusivamente em função de interesses pessoais do artista.

Registra-se ainda que membros da equipe do artista agrediram um dos sócios da produção e desrespeitaram ordens da Polícia Militar presente no local, fatos que estão sendo devidamente apurados.

A Match Produções tomará todas as medidas cabíveis pelos danos causados e torna público este posicionamento como alerta ao mercado de eventos."

Assista aos vídeos da confusão:

🚨 MC LIVINHO SE ENVOLVE EM CONFUSÃO APÓS SHOW EM MACEIÓ Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o cantor MC Livinho em uma discussão na madrugada da última sexta-feira (05), no bairro do Jaraguá, em Maceió, após uma apresentação na festa “Deu Match”. Segundo nota divulgada… pic.twitter.com/zd1GOjWvRt — Ednaldo Ferreira 🙏🇧🇷🇧🇷 (@Ednaldo40916743) June 8, 2026