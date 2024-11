MC Livinho lê um livro pela primeira vez e celebra: “300 páginas”

Livinho contou que leu 300 páginas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O funkeiro MC Livinho, de 29 anos, revelou nos stories do Instagram nessa sexta-feira, 1, que conseguiu ler um livro pela primeira vez. Ele disse que não lembra o nome da obra que leu, mas confessou dificuldade para terminar a leitura.

“Gostaria de compartilhar com vocês essa gratificação que eu tive de terminar de ler um livro. Quem me conhece, meu público e meus fãs, sabe que eu tenho TDAH com hiperatividade, então é muito difícil. Nesse meu período de vida, todas às vezes eu comecei um livro, nunca terminei", disse o artista.

Livinho contou que leu 300 páginas. “Eu consegui terminar esse livro. Foram 300 páginas. Dois meses atrás, eu consegui terminar. O nome do livro eu não lembro mais. Não lembro nem o que falava o livro. Só sei que eu terminei de ler”, completou.

O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) pode atingir os relacionamentos pessoais e o desempenho profissional. Entre os sintomas estão: hiperatividade, impulsividade ou desatenção.