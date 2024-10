MC Livinho é detonado após dançar em reportagem sobre acidente

Mc Livinho se manifestou nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Mc Livinho apareceu dançando ao fundo de uma reportagem do RJ1, da TV Globo, sobre o acidente sofrido pelo time do Coritiba no Rio de Janeiro na manhã deste sábado, 21. O artista foi detonado nas redes sociais após o ocorrido.

Leia também:

>> Homem que executou produtor de MC Livinho é identificado pela polícia

>> Briga e ameaça: assessor de MC Livinho é executado em bar

>> MC Livinho nas Olimpíadas? Web compara Nyjah Huston com funkeiro

“Atitude de moleque. Fazendo palhaçada durante transmissão de notícia de acidente”, disparou um internauta. “Não precisa ser muito inteligente pra saber que se tem uma equipe de reportagem e congestionamento na estrada, e provavelmente ambulância e viaturas passando pelo caminho, é porque algo sério aconteceu. Completamente sem noção”, comentou outro.

Assista ao vídeo:

a repórter noticiando sobre um acidente com 3 mortos e do nada brota o mc livinho dançando atrás dela coragem.. pq a noção passou longe



[image or embed] — luscas (@luscas.com.br) September 21, 2024 at 1:35 PM

Após a repercussão, Mc Livinho se manifestou nas redes sociais, afirmando que não tinha conhecimento de que a matéria era sobre um acidente. “Geral falando que aconteceu um acidente. A gente não sabia, estávamos presos no trânsito”, disse.



O cantor falou ainda que tirou o vídeo do ar “em respeito a todos”. “[...] Espero que vocês entendam. Mas eu não vou deixar de ser resenha! Não sabia que tinha acontecido um acidente, achei que estavam filmando o trânsito”, continuou.

O cantor ainda lamentou o acidente com o time de futebol americano: “Vi que houve algumas perdas. Meus sentimentos a todos.”

Acidente

O acidente aconteceu por volta das 10h deste sábado, 21. O ônibus em que viajavam atletas do time de futebol americano Coritiba Crocodiles tombou na descida da Serra das Araras, em Piraí (RJ). A equipe vinha de Curitiba ao Rio de Janeiro para jogar contra o Flamengo Imperadores pelo Brasileirão de Futebol Americano. A partida foi cancelada.

De acordo com a CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, o ônibus transportava 43 passageiros e dois motoristas. Três pessoas morreram. Sete pessoas foram socorridas, uma delas com ferimentos graves, e encaminhadas a hospitais de Nova Iguaçu e Volta Redonda.