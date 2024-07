Briga e ameaça: assessor de MC Livinho é executado em bar

Assessor de MC Livinho foi executado na madrugad desta sexta - Foto: Divulgação

O produtor de MC Livinho, Adilson dos Santos, foi executado por volta das 3 horas da madrugada desta sexta-feira, 12, em um bar no Jardim Peri, na Zona Norte de São Paulo. O homem que atirou no assessor do funkeiro teria tido uma briga com a esposa antes de cometer o crime.

Após confirmação da morte, MC Livinho mudou a foto de perfil das suas redes sociais com a imgem de luto. De acordo com a Polícia Civil, o assessor foi executado a esmo, sem motivação aparente. A polícia está à procura do suspeito.



Após discussão com a esposa, o suspeito pegou a arma e foi para a rua. Ele teria escolhido a vítima de forma aleatória, discutiu rapidamente com Adilson e atirou no rosto do assessor do MC. A informação é do repórter do Brasil Urgente, Lucas Martins.



Conhecido como Cacá, o assessor chegou a ser socorrido pela dona do bar e outras pessoas que estavam no local, mas morreu em uma unidade de saúde. Após o crime, o suspeito fugiu e deixou a bicicleta que usava no local. Alguns tentaram detê-lo, mas ele ameaçou populares com uma arma.

Amizade de MC Livinho e Cacá

MC Livinho e Cacá, tem uma relação de amizade de muitos anos. Nas redes sociais, o cantor compartilhou diversos registros com o assessor.

