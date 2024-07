Especialista em explosivos de 'duas identidades' é ligado ao CV; veja

Criminoso que possuía duas identidades tinha mandados de prisão em ambas - Foto: Reprodução

Irani de Lima Santos ou Hugo Ferreira da Silva, essas são as duas identidades usadas pelo homem apontado como especialista em explosivo, com ligação próxima à facção criminosa Comando Vermelho (CV) e responsável por ataques a bancos entre 2022 e 2023. Os crimes foram cometidos nas cidades de Muritiba, Irará e Jaguaripe, todas na Bahia.



Ele foi localizado na quinta-feira, 11, na cidade de São Paulo, durante uma operação das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs) da Bahia e de São Paulo, do DEIC da Bahia e da PM de São Paulo.

Além das duas identidades, ele ainda possuía certidões de nascimento, artifício usado para dificultar a localização do criminoso. No entanto, o suspeito tinha mandado em aberto em suas duas identidades, ou seja, Hugo e Irani estavam sendo procurados pelas autoridades.

Ataques

Em outubro de 2022, três agências bancárias foram explodidas em Irará. Na ocasião, homens fortemente armados participaram da ação, que deixou cápsulas de munição, cédulas de dinheiro e destroços espalhados pela via.Em uma das agências, o cofre foi violado, enquanto outro teve um caixa eletrônico aberto.

Na terceira unidade, os criminosos não conseguiram cometer a infração. Os veículos utilizados na ação foram encontrados queimados entre os municípios de Irará e Água Fria.

Em dezembro do mesmo ano, outras três agências bancárias foram alvos de ataques com explosivos. Desta vez, em Muritiba. As agências atingidas foram da Caixa Econômica Federal, Bradesco e Banco do Brasil.