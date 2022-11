Três agências bancárias são explodidas em Muritiba

Três agências bancárias foram alvos de ataques com explosivos na madrugada desta segunda-feira, 7, no município de Muritiba, Recôncavo da Bahia. Ainda não há informações sobre quanto teria sido levado pelos criminosos.

De acordo com as autoridades, equipes da Polícia Militar (PMBA) foram acionadas, por volta das 3h da manhã, após denúncias que indicavam explosões em agências da Caixa Econômica Federal, Bradesco e Banco do Brasil, no centro da cidade.

No local, as guarnições constataram a ocorrência e iniciaram as buscas na tentativa de localizar os suspeitos. A equipe da Coordenação de Repressão a Crimes contra Instituições Financeiras também foi acionada e já começou a coletar as primeiras informações, a exemplo de veículos utilizados pelo grupo criminoso para a chegada e fuga da cidade.

O crime está sendo investigado pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), onde o caso foi registrado.

Segundo o Sindicato dos Bancários, com os crimes registrados nesta segunda-feira, já são 19 agências bancárias explodidas na Bahia somente em 2022. O último ataque foi há um mês, na cidade de Irará.