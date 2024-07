VÍDEO: advogado dá voz de prisão para juíza durante audiência

Advogado dá voz de prisão para juíza durante audiência - Foto: Reprodução

Um advogado decidiu dar voz de prisão contra uma juíza durante uma audiência no estado de São Paulo. O caso aconteceu no último dia 2 deste mês, na 4ª vara do Trabalho de Diadema/SP, mas ganhou repercussão após a divulgação do vídeo, nos últimos dias.

As imagens mostram o advogado Rafael Dellova discutindo com a juíza Alessandra de Cássia Fonseca Tourinho e alegando que ela havia gritado com ele. Em seguida, ele dá voz de prisão contra a magistrada por suposto abuso de autoridade. Surpresa, a juíza ainda reage: "me poupe". Depois disso, ela chama os seguranças para a retirada do doutor. Quando o segurança chega na sala, ele ainda salienta que havia dado voz de prisão contra a magistrada. [Veja vídeo]

O artigo 301 do Código Penal brasileiro garante que qualquer cidadão tem o poder de dar voz de prisão a outra pessoa, que esteja cometendo um flagrante delito, sem que haja a presença de uma autoridade no local. "Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito", diz a letra da lei. No entanto, na prática, não é tão simples.