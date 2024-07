PM diz que negros filhos de diplomatas 'pareciam criminosos'

Abordagem foi filmada - Foto: Reprodução

Responsável pela abordagem truculenta aos jovens negros filhos de diplomatas no início do mês, no Rio de Janeiro, o PM Sérgio Regattieri Fernandes Marinho justificou durante durante depoimento nesta quinta-feira (11) que buscava criminosos "parecidos" com os rapazes. As informações são da CNN Brasil.

Além de Sérgio, outro PM está envolvido na ação. Entretanto, só o primeiro foi ouvido no inquérito que investiga a dupla por possível conduta racista.

Por duas horas, Sérgio argumentou que suspeitara do grupo por crer que estariam cometendo um assalto.

Antes da abordagem policial, uma vítima teria parado o policial para relatar um furto que ela teria sofrido na região. Segundo Sérgio, a descrição dos criminosos "batia" com os filhos de diplomatas.

O outro policial, o sargento Luiz Felipe dos Santos Gomes, não prestou depoimento. A defesa dele alegou que precisava ter acesso aos autos e solicitou uma nova data, ainda não definida.

Na parta da manhã desta quinta-feira, dois dos adolescentes envolvidos no caso também foram ouvidos por videoconferência. Eles não estão mais no Rio de Janeiro e alegaram que a abordagem da polícia foi truculenta.