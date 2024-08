MC Livinho nas Olimpíadas? Web compara Nyjah Huston com funkeiro

MC Livinho [à esquerda] e o skatista Nyjah Huston - Foto: Divulgação e AFP

Nyjah Huston, skatista americano que participou de provas das Olimpíadas 2024 nesta segunda-feira, 29, movimentou as redes sociais.

nyjah huston eu odeio americano mas é impossível odiar vc, lindo e corinthiano amo pic.twitter.com/mHksbHvkLe — laurat (@alvezlaurat_) July 29, 2024

Nas publicações, as pessoas compararam o skatista com o funkeiro MC Livinho, do ponto de vista físico.

não sabia que o Nyjah Huston (vulgo mc livinho) era corinthiano, que de cara me apaixonei, tá explicado 🤯🫠 https://t.co/xykEgYRmeX — 𝐋𝐋𝐋 𝐌𝐢𝐥𝐞𝐧𝐧𝐚 ★ (@milennaxisl) July 29, 2024

Nyjah Huston levou a medalha de bronze das Olimpíadas Paris 2024, sua primeira na competição. Ele ficou atrás do americano Jagger Eaton, que foi prata, e do japonês Yuto Horigome, our na modalidade.