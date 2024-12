Baiana faz parceria com MC Livinho após trilha em filme da Disney+

Lou Garcia lançou música com MC Livinho - Foto: Divulgação

A cantora baiana Lou Garcia lançou 'Hoje (Tanto Faz)', uma parceria com MC Livinho, que une elementos do pop e do funk. A música é divulgada depois de colocar canção em trilha sonora de filme da Disney+.

Sobre a nova música, Louro refletiu: “Independente de inseguranças e medos, o mais importante é como nos sentimos em relação à outra pessoa”.

A ideia da parceria com Livinho surgiu de forma natural. “Assim que escrevi essa música, me perguntaram sobre a possibilidade de ser um feat, e só pensei no Livinho. Ele é muito talentoso, e eu amo o timbre da voz dele. Então, eu imaginei que encaixaria e encaixou”, revelou.

A composição de 'Hoje (Tanto Faz)' nasceu de áudios que Lou tinha salvos no celular e ganhou forma durante uma sessão com produtores europeus.

“Não acredito que um beat defina quem sou como artista ou me limite a um único estilo. Estou gostando de me arriscar e explorar diferentes sonoridades, sempre trazendo minha personalidade para o que faço”, comentou.

Recentemente, Lou emplacou a faixa 'Te Amar Vai Me Matar (Lento)' na trilha sonora do filme Amor da Minha Vida, disponível na Disney+.