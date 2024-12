Liz Improta encanta web com fantasia de Moana: "Vontade de apertar"

Liz ao lado da mãe, Lore - Foto: Reprodução

Sucesso nas redes sociais por sua fofura, Liz Improta, filha de Lore Improta e Léo Santana, voltou a encantar os seguidores nesta quinta-feira, 12, após aparecer vestida de Moana.

Segurando a herdeira já com a roupa da personagem do filme da Disney, a loira contou que ela pediu para se vestir da princesa e a mãe precisou dar um jeito. Lore Improta então improvisou o look e exibiu o resultado.

"'Mamãe, eu também quero me vestir de Moana!' E assim a gente improvisou a fantasia da mini Moana", contou a famosa ao aparecer também com um look inspirado na personagem. Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a dupla. "Minhas Moanas preferidas", disseram. "Vontade de apertar", falaram outros.