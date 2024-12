J-Lo brigou com Diddy no dia do suposto abuso cometido por Jay-Z

Jennifer Lopez e Sean ‘Diddy’ Combs - Foto: Reprodução

A cantora Jennifer Lopez, também conhecida como J-Lo, discutiu com Sean ‘Diddy’ Combs na noite em que o empresário e o rapper Jay-Z teriam estuprado uma adolescente de 13 anos.

Uma foto antiga, datada do ano 2000, mostra J-Lo e Diddy discutindo no meio de outras celebridades, em uma festa do cantor. O jornal britânico Daily Mail resgatou e divulgou a foto na última quinta-feira, 11.

A data da foto é a mesma em que teria ocorrido o estupro contra a adolescente, identificada nos processos pelo pseudônimo de Jane Doe, para preservar sua identidade. Ela afirma ter sido drogada e violentada por Diddy e Jay-Z, na presença de uma mulher famosa, cujo nome não é revelado.

Jennifer Lopez era namorada de Diddy — eles se relacionaram oficialmente entre 1999 e 2001 — e estava na festa em que o suposto crime teria acontecido.

