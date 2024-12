Advogado de mulher que acusa Jay-Z de estupro denuncia perseguição: "Abusivo"

Jay-Z, rapper de 55 anos, é acusado de ter estuprado uma menina de 13 anos em 2000 - Foto: Getty Images

Jay-Z, rapper de 55 anos, foi acusado de ter estuprado uma menina de 13 anos em 2000. A denúncia foi feita de forma anônima por uma mulher identificada apenas como 'Jane Doe', que afirma ter sido abusada durante uma festa de Sean "Diddy" Combs, rapper atualmente preso por acusações de tráfico sexual, evento no qual Jay-Z, marido de Beyoncé, também estava presente.

Após o caso ganhar repercussão pública, o advogado Tony Buzbee, que representa a suposta vítima, se manifestou na noite do último domingo, 8, alegando estar sendo alvo de perseguição e assédio.

Em um comunicado divulgado nas redes sociais, sem mencionar o nome de Jay-Z ou as acusações contra o rapper, que ganharam grande repercussão no último domingo, 8, Buzbee afirmou que ele, sua família, funcionários e antigos clientes estão sendo alvo de assédio e pressão para prejudicá-lo de alguma forma.

O advogado compartilhou uma foto de quando serviu na marinha dos Estados Unidos e disse que não irá se intimidar. "Apesar do esforço coordenado e agressivo que inclui assediar meus filhos, contatar clientes e antigos clientes para encorajá-los a me processar, contatar meus colegas e antigos funcionários para perguntar se fui abusivo com eles, aparecer na casa de meus atuais funcionários para assediá-los, entrar com processos frívolos contra mim e meu escritório de advocacia, me difamar com afirmações ultrajantes para quem quiser ouvir e colocar pessoas misteriosas para seguirem a mim e à minha família, ainda sou aquele cara. Não vou ser intimidado", declarou.

"As pessoas irão ver além desse esforço para desacreditar a mim e a meus clientes, a verdade será revelada. Também não permitirei que ninguém mais assuste meus clientes para que eles fiquem em silêncio. A luz do sol é o melhor desinfetante e tenho certeza de que o sol está chegando", conclui o comunicado.

Confira a publicação na íntegra: