Green House antecipa último show aberto de ‘Máquinas na Pista’

Evento contará com a última apresentação do ano da banda de pop rock - Foto: Divulgação

A partir das 21h desta sexta-feira, 6, o público vai poder curtir o último show aberto ao público da banda ‘Máquinas na Pista’ na Green House, no Rio Vermelho, em Salvador. A festa ‘Green Christmas - Todos de vermelho’ vai reunir grupos de amigos que frequentemente estiveram na Green ao longo desse 2024.

O evento contará com a última apresentação do ano da banda de pop rock e será temático, com a discotecagem do DJ Willzy.

O ingresso está custando R$ 40 e já pode ser adquirido no Partik ou bilheteria do evento, sujeito à lotação máxima da casa.