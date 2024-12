Hiago Sacramento é o novo vocalista da banda Black Style

Com apenas 20 anos, Hiago Sacramento já possui uma carreira sólida no pagode baiano - Foto: Reprodução

O cantor Hiago Sacramento, antes conhecido como Hiago Danadinho, começa uma nova etapa em sua carreira no pagodão baiano, agora como vocalista da banda Black Style.

O cantor agora substitui Kauan Britto, que havia assumido o posto deixado por Robyssão, ex-vocalista da banda.

Com apenas 20 anos, Hiago Sacramento já possui uma carreira sólida no pagode baiano. Filho do produtor Jorge Sacramento, ele começou a cantar aos 9 anos, puxou seu primeiro trio no Carnaval aos 13 e, aos 15, e foi reconhecido como a revelação da folia.