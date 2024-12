Lady Gaga no Rio: saiba quando deve acontecer o show da artista

Lady Gaga vai se apresentar na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro - Foto: AFP

O show de Lady Gaga na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, deve acontecer no dia 3 de maio de 2025, em meio ao “feriadão” do Dia do Trabalho. Segundo a coluna de Lauro Jardim, do O Globo, a apresentação está sendo negociada sob as regras de um contrato de NDA (de Non Disclosure Agreement, isto é, Acordo de Não Divulgação), com prazo para um desenvolvimento nos próximos dez dias.

Após o fim das negociações, se positivo, o anúncio oficial está previsto para janeiro. As conversas com os representantes de Lady Gaga são conduzidas pela Bonus Track, produtora que também trabalhou para viabilizar a última vinda de Madonna ao Brasil.

Ainda segundo a coluna, o plano de Eduardo Paes, à frente da administração carioca, é que eventos do tipo sejam realizados anualmente, sempre em maio e com estrelas da música internacional.

Na semana passada, Paes afirmou, sem citar Lady Gaga, que a intenção era instituir o projeto, chamado de Celebration May, na “primeira quinzena” de maio. Dias antes, em uma entrevista coletiva, ele já havia dito que o foco da iniciativa era aproveitar o potencial turístico da temporada do Dia do Trabalho, realizado na quinta-feira, 1º.

A primeira e última vez que Lady Gaga veio ao país foi em 2012.